Por qué la familia de Boris Johnson cambió el apellido de su bisabuelo turco durante la Primera Guerra Mundial

Si la bisabuela del nuevo primer ministro británico no hubiera cambiado el apellido de su familia, Reino Unido podría ser liderado hoy por un hombre llamado Boris Kemal, en lugar de Boris Johnson.

Johnson asumió el cargo tras la renuncia de Theresa May a causa del estancamiento del Brexit, el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Durante la campaña realizada para conseguir el cargo, el pasado familiar de Johnson volvió a convertirse en tema de conversación.

La historia de cómo la familia del mandatario británico borró su apellido turco-otomano y lo reemplazó por uno inglés permaneció oculta durante muchos años.

El propio Johnson la descubrió en 2008, siendo entonces alcalde de Londres, en un episodio de Who Do You Think You Are ("¿Quién crees que eres?") de la BBC, donde famosos británicos investigan los orígenes de sus familias.

Jonhson se encontró con una historia de asesinatos y enredos políticos.

Exilio y nacimiento

Wilfred Johnson, abuelo paterno del primer ministro británico, nunca había hablado sobre el asesinato de su padre, Alí Kemal, político y periodista, en la década de 1920.

Boris Johnson adoptó como plataforma de campaña la idea de que lograría el Brexit "lo antes posible", incluso si eso significaba salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo.

Intrigado por el nombre extranjero de su bisabuelo y el misterio que rodeaba su muerte, Boris Johnson decidió investigar.

Fue a Estambul, Turquía, para reunirse con su primo Sinan Kuneralp, quien lo ayudó en sus pesquisas.

Hijo de un comerciante de cera turco, Alí Kemal -bisabuelo de Johnson- tuvo una educación islámica tradicional en la infancia, pero estudió en Francia y Suiza y finalmente se convirtió en un periodista exitoso, crítico con el Imperio Otomano.

Sus fuertes convicciones demócratas lo llevaron a exiliarse en Inglaterra.

Kemal viajó mucho por trabajo y placer y se acabó enamorando de Winifred Brun, hija del suizo Frank Brun y la británica Margaret Johnson, en una de sus muchas visitas a Suiza. Los dos se casaron en 1903.

La pareja tuvo dos hijos: Celma y Wilfred, abuelo del primer ministro, que fue registrado como Osman Wilfred Kemal al nacer.

Who Do You Think You Are?/BBC One Alí Kemal se exilió en Inglaterra en 1909.

Al dar a luz al segundo hijo, Winifred tuvo complicaciones en el parto y murió poco después.

Luego de la muerte de su hija, Margaret Johnson, tatarabuela de Boris Johnson, se hizo responsable de criar a sus nietos, Wilfred y Celma.

Hipótesis

Entre los documentos guardados por su padre, Boris Johnson encontró una carta del Ministerio de Interior a su tatarabuela en respuesta a una pregunta formulada en 1916 sobre qué necesitaría para cambiar el apellido de su nieto.

El gobierno le dijo que no era necesario pedir permiso porque era ciudadano británico.

Who Do You Think You Are?/BBC One Alí Kemal tuvo dos hijos con la británica Winifred: Wilfred y Celma.

No hay ninguna pista sobre la razón por la que Margaret Johnson decidió cambiar el apellido, pero Boris Johnson y su primo tienen una hipótesis.

Wilfred creció durante la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra luchaba contra varios países además de Alemania, incluida Turquía.

Un niño con un apellido turco podría convertirse en blanco de ataques en la escuela y en la sociedad. Así que Margaret le dio a su nieto su apellido de soltera y fue rebautizado como Wilfred Johnson.

Intrigas políticas y asesinato

¿Y el padre de los niños y bisabuelo de Boris Johnson, Ali Kemal? Regresó a Turquía en 1912, donde se casó con Sabiha Hanim, hija de un pachá (militar y político de alto rango) del Imperio Otomano.

Tuvieron un hijo, Zeki Kuneralp. Sinan, el primo de Boris que lo ayudó en su investigación, era hijo de Zeki.

Después de la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, Alí Kemal se convirtió en ministro de Interior en el nuevo gobierno.

Pero cometió un error al enviar un memorándum en el que le ordenaba al gobierno ignorar al muy popular nacionalista Mustafá Kemal Atatürk.

Who Do You Think You Are?/BBC One Boris Johnson fue a Turquía y su primo Sinan (a la derecha) lo ayudó a descubrir los orígenes de la familia.

Atatürk se convertiría en un héroe nacional y principal responsable de la reforma del país y de la fundación de la República de Turquía.

Kemal tuvo que renunciar y volvió a escribir artículos que criticaban duramente las tácticas de los nacionalistas.

Pero cuando los nacionalistas tomaron el poder, su destino quedó sellado.

En 1922, el bisabuelo de Johnson fue secuestrado por el gobierno en una peluquería. Había órdenes de arrestarlo y juzgarlo por traición.

Sin embargo, un general vinculado a Atatürk interrumpió su transporte y el periodista fue finalmente linchado por una multitud que había sido armada por el general con palos, piedras y cuchillos.

