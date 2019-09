Por qué Manini se perdió el nacimiento de su hija y cómo es como padre

"Eso es una cuenta pendiente que tengo con Irene (su esposa) que todavía no me lo perdona hasta el día de hoy creo. Pasaron prácticamente 30 años y no me lo perdona". Así contestó Guido Manini Ríos a la pregunta de cómo fue que se perdió el nacimiento de Micaela, su primera hija.

El candidato de Cabildo Abierto contó en el programa De Cerca cómo se ve como padre y dijo que en ese momento de su vida del nacimiento de su hija se había postulado para viajar a Irán y no podía luego tirarse atrás.

"Después de que uno se anota como voluntario, que lo seleccionan (...) decir que no era una falta grave", dijo.

Leo Barizzoni

