¿Por qué Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand festejó este jueves sus 96 años en una celebración para 45 personas en Buenos Aires, con una lista de invitados que contaba a su familia y a algunos de sus amigos más cercanos.

En esa lista se encontraba su colega Susana Giménez, que sin embargo no dijo presente en la celebración de la diva de los almuerzos, que prepara su vuelta a la pantalla de cara al año electoral que enfrenta Argentina.

Antes de la fiesta, Legrand habló con el programa Intrusos y detalló las razones por las que Giménez no viajó a su cumpleaños.

“Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra muy enferma. Seguramente, más tarde me llame para saludarme”, explicó la conductora. La mascota en cuestión es Thelma, una perra de raza Weimaraner que Giménez posee desde hace años, y con la que está establecida en su chacra de Punta del Este desde 2020, junto a otros de sus animales.

Este jueves se supo que el empresario argentino Ricardo Biasotti planea realizar una demanda judicial reclamando un millón de dólares a Giménez. Exesposo de Andrea del Boca, Biasotti había sido denunciado por su hija Anna Chiara por abuso sexual, una causa por la que en los últimos días fue sobreseído.

Ahora, plantea esta querella contra Giménez por una entrevista que la conductora le hizo en su programa a Del Boca hace algunos años, donde la actriz criticó a su expareja y habló sobre las acusaciones.

En esa nota, Giménez dijo "Si viene mi hija de 9 años y me dicen que el padre la manoseó, yo no sé si no tienen que venir a atarme las manos con esposas. Cuando estabas con él, ¿no notaste que era un desviado, un loco?".