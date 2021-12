Por qué tantas grandes tecnológicas de Silicon Valley tienen jefes de origen indio

Twitter tiene un nuevo director ejecutivo.

Y con su nombramiento, Parag Agrawal se ha unido a la docena de expertos en tecnología nacidos en India que encabezan hoy empresas de Silicon Valley, algunas de las más influyentes del mundo.

Satya Nadella, de Microsoft, Sundar Pichai, de Alphabet y los principales jefes de IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare y Vimeo tienen todos ascendencia india.

Los ciudadanos de origen indio conforman aproximadamente el 1% de la población de Estados Unidos y el 6% de la fuerza laboral de Silicon Valley y, sin embargo, están representados de manera desproporcionada en los altos mandos.

¿Por qué?

"Ninguna otra nación en el mundo 'entrena' a tantos ciudadanos así, a manera de gladiadores, como lo hace India", dice R. Gopalakrishnan, ex director ejecutivo de Tata Sons y coautor de The Made in India Manager.

"Desde certificados de nacimiento hasta de defunción, desde admisiones escolares hasta conseguir trabajo, crecer en India prepara a los ciudadanos para ser gerentes natos", agrega.

En otras palabras, de acuerdo con el experto es la competencia y el caos lo que los convierte en "solucionadores de problemas con capacidad de adaptación" y, agrega, hace que a menudo prioricen lo profesional por encima de lo personal.

Esto, considera, es una ventaja en la cultura estadounidense del exceso de trabajo.

"Y son las características de los principales líderes en cualquier parte del mundo", dice Gopalakrishnan.

Las razones

Los directores ejecutivos de Silicon Valley nacidos en India también forman parte de un grupo minoritario de cuatro millones de personas que se encuentra entre los más ricos y educados de EE.UU.

Aproximadamente un millón de ellos son científicos e ingenieros.

Más del 70% de las visas H-1B (permisos de trabajo para extranjeros) emitidas por EE.UU. suelen ser para ingenieros de software indios, y el 40% de todos los ingenieros nacidos en el extranjero en ciudades como Seattle son de India.

"Este es el resultado de un cambio drástico en la política de inmigración de Estados Unidos en la década de 1960", escriben los autores de The Other One Percent: Indians in America.

Twitter Parag Agrawal es el nuevo jefe de Twitter.

A raíz del movimiento de derechos civiles, las cuotas de origen nacional fueron reemplazadas por aquellas que daban preferencia a las habilidades y la unificación familiar.

Poco después, empezaron a llegar a Estados Unidos indios con un alto nivel de formación (científicos, ingenieros y médicos al principio, y luego, abrumadoramente, programadores de software).

Esta cohorte de inmigrantes indios no "se parecía a ningún otro grupo de inmigrantes de ninguna otra nación", dicen los autores.

Fueron "seleccionados por triplicado": no solo se encontraban entre los indios privilegiados de casta superior que podían permitirse ir a una universidad de renombre, sino que también pertenecían a una pequeña porción que podría financiarse una maestría en EE.UU.

Y finalmente, el sistema de visas limitó aún más las cuotas a aquellos con habilidades específicas, a menudo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que satisfacen las "necesidades del mercado laboral de alto nivel" de EE.UU.

"Esta es la flor y nata de la cosecha y se están uniendo a empresas donde los mejores llegan a la cima", dice el empresario tecnológico y académico Vivek Wadhwa.

"Las redes que han construido [en Silicon Valley] también les han dado una ventaja: la idea era que se ayudaran entre ellos", agrega.

Las redes

Wadhwa recalca que muchos de los directores ejecutivos nacidos en India también se han abierto camino en las empresas a base de esfuerzo.

Y esto, cree, les da un sentido de humildad que los distingue de muchos directores ejecutivos fundadores que han sido acusados de ser arrogantes y autoritarios.

El experto dice que hombres como Nadella y Pichai también aportan cierta dosis de precaución, reflexión y una cultura "más amable" que los convierte en candidatos ideales para los puestos superiores.

Su "liderazgo discreto y no abrasivo" es una gran ventaja, dice Saritha Rai, que cubre la industria tecnológica en India para Bloomberg News.

Getty Images Satya Nadella fue designado frente a Microsoft.

La sociedad diversa de India, con tantas costumbres e idiomas, "les da [a los gerentes nacidos allí] la capacidad de navegar por situaciones complejas, particularmente cuando se trata de hacer crecer a organizaciones", dice el empresario multimillonario indio-estadounidense Vinod Khosla, quien cofundó Sun Microsystems.

"Esto, más una ética de 'trabajo duro' los prepara bien", agrega.

También hay razones más obvias.

El hecho de que tantos indios puedan hablar inglés les facilita la integración en la diversa industria tecnológica de EE.UU.

Y el énfasis de la educación india en las matemáticas y las ciencias ha creado una industria de software próspera, capacitando a los graduados en las habilidades adecuadas, que se refuerzan aún más en las mejores escuelas de ingeniería o administración de EE.UU.

"En otras palabras, el éxito en Estados Unidos de los directores ejecutivos nacidos en India se basa tanto en lo que funciona bien en EE.UU., o al menos en lo que solía ser antes de que la inmigración se volviera más restringida después del 11 de septiembre, como en lo que funciona bien en India", según escribió recientemente en la revista Foreign Policy el economista Rupa Subramanya.

Desafíos

Sin embargo, los expertos dudan sobre el futuro de este fenómeno.

Con la gran cantidad de solicitudes de residencia permanente en EE.UU. (conocida como Green Card) acumuladas y las crecientes oportunidades laborales en el mercado interno indio han atenuado el atractivo de hacer carrera en el extranjero.

"El sueño americano está siendo reemplazado por el sueño de crear una empresa emergente con sede en India", dice Rai.

La reciente aparición de los "unicornios" de India, empresas que valen más de US$1.000 millones, sugiere que en el país están comenzando a surgir importantes compañías tecnológicas.

Pero los analistas opinan que es demasiado pronto para predecir qué impacto global tendrán.

"El ecosistema de empresas emergentes de la India es relativamente joven. Los modelos a seguir de los indios exitosos tanto en el espíritu empresarial como en los rangos ejecutivos han ayudado mucho, pero los modelos a seguir tardan en difundirse", dice Khosla.

Getty Images Sundar Pichai se convirtió en el jefe de Google en 2015

Sin embargo, la mayoría de los modelos a seguir siguen siendo hombres, al igual que casi todos los directores ejecutivos de Silicon Valley nacidos en India.

Y su rápido aumento no es razón suficiente para esperar más diversidad de la industria, dicen los expertos.

"La representación de las mujeres [en la industria de la tecnología] no se acerca para nada a lo que debería ser", dice Rai.

