El Pícnic! de hoy viene de búsquedas, viajes, exploraciones y de las razón por la cuales queremos descubrir. Todo esto a pesar de que nos damos por vencidos a menudo. Vence la vida, vence la muerte, vence el amor y la soledad, vence el esfuerzo y la pereza, el miedo y la valentía también. En todo esto pensaba mientras escuchaba el diálogo inicial de una serie que hizo historia, De la Tierra a la Luna (HBO Max). Comencé a verla de nuevo, impulsada por la noticia de que la NASA volverá a enviar una nave a la Luna, 50 años después de que la nave Apolo XVII depositara huellas humanas en su superficie. Entonces, si nos damos por vencidos tan seguido -y con razón, muchas veces- ¿por qué ir a la Luna? ¿Por qué volver a la Luna e intentar conquistar otras fronteras, con Marte a la vista?



“Enviaremos a la Luna, a 240.000 millas de distancia, un cohete gigante, de más de 300 pies de altura, en una misión no probada a un cuerpo celeste desconocido, y luego lo devolveremos sano y salvo a la Tierra. Pero ¿por qué, algunos dicen, la Luna? ¿Por qué elegirla como objetivo? Y bien, pueden preguntarse, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años cruzar el Atlántico? Nosotros elegimos ir a la luna. Elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles”. Esto es lo que dijo el entonces presidente John F. Kennedy en un discurso que dio en 1962 en la Universidad Rice. El hombre llegó a la luna. Kennedy había sido asesinado dos años antes.



La serie comienza con una reunión entre los asesores presidenciales de Kennedy, en la que el tema central es cómo alcanzar a Rusia. “Con un hombre en la Luna”, dice uno de ellos, quien calcula que la proeza costaría entre 10 y 20 billones de dólares. Pronto surgen las contras y los por qué gastar tanto dinero que se podría usar en otras prioridades. La razón y la lógica indicaba que no tenía sentido gastar millones y arriesgar vidas a cambio de unas rocas lunares que podían obtenerse con una nave sin pilotos. Pero la historia, o nuestra concepción de la historia y de sus momentos clave, reclamaba a un hombre sobre la Luna y una bandera que confirmara la conquista.