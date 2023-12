Precios de granos cierran el año con caídas de 15% a 30% a excepción del arroz que sube 50%

Soja, trigo y maíz cortaron la racha de subas anuales de precios, mientras que el arroz alcanzó cotizaciones históricas en Brasil. Los negocios ganaderos cierran 2023 con precios en aumento y la lana aguarda con optimismo que la tendencia al alza en diciembre se mantenga en 2024.

Con una jornada bajista la Bolsa de Chicago cerró el último día hábil de 2023. “Los principales cereales y oleaginosas pusieron fin a una racha de varios años de alzas vinculadas a los reveses de las cosechas, la pandemia de Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania”, resumió la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja posición julio 2024 bajó US$ 6 a US$ 482 por tonelada, la referencia más baja desde el 11 de octubre. En el año la cotización se contrajo casi 15%, desde US$ 558 el 30 de diciembre de 2022.

Los operadores están pendientes de las condiciones de los cultivos en Brasil para ver si las recientes lluvias y las precipitaciones previstas para la próxima semana frenan el deterioro de los rendimientos esperados que está causando la peor sequía en 40 años en el centro y norte del país. La floja demanda por soja estadounidense en la semana también ejerció presión a la baja, así como las buenas perspectivas para el cultivo en Argentina, Paraguay y también Uruguay.

La referencia para la soja 2024 en Uruguay cerró el viernes en US$ 432 a US$ 434 por tonelada, los niveles más bajos del año en época de fijar posiciones una vez que avanza la implantación en un área que podría ser 10% superior a la del año anterior, entre 1,2 y 1,3 millones de hectáreas.

En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de soja superó el 78% del área proyectada con cultivos en condiciones normales a excelentes en el 98% de las chacras y “óptimas condiciones hídricas”.

Los cultivos de trigo aun por ser levantados sufrieron por las excesivas lluvias en las últimas semanas y vio afectada su calidad, aunque la expectativa de cosecha se mantiene en 14,7 millones de toneladas.

La caída anual del precio del trigo fue mayor aun que la de la soja: de US$ 303 a US$ 230 por tonelada. La referencia hoy en Uruguay es de US$ 203 y de US$ 221 para la cebada cervecera.

Como ha sucedido en los campos uruguayos, la cebada en Argentina está arrojando rindes por encima de lo esperado que hizo subir la proyección de producción final a 5 millones de toneladas.

En la última semana se aplacó la percepción de riesgos al comercio de granos en el Mar Negro y las ventas de Estados Unidos estuvieron por debajo de lo esperado. Aunque el precio bajó en la última jornada cerró la semana con un alza de US$ 4 por tonelada y finaliza el año con una caída interanual de 24% en su cotización, presionado por las grandes exportaciones de la cosecha récord de Rusia y por la reactivación de los envíos de grano de Ucrania.

El precio del maíz cayó 30% a lo largo del año, su mayor corrección interanual en una década: desde US$ 267 en diciembre de 2022 a los US$ 185 con los que cerró las operaciones en Chicago este viernes. Las cosechas récord de maíz de este año en Brasil y Estados Unidos ayudaron a compensar la grave sequía en Argentina. Para la próxima campaña la buena humedad en Argentina ha permitido que la siembra de maíz alcance ya el 70% y se espera una cosecha de 55 millones de toneladas, 65% más que el año anterior.

La estrella del mercado de granos este año ha sido el arroz que llegó a precios históricos en el sur de Brasil –la referencia para Uruguay- con un incremento de 50% en un año, desde US$ 17,40 a entre US$ 26 y US$ 27 por bolsa de 50 kg. en la última semana. De reflejarse en Uruguay la referencia podría subir de los actuales US$ 13,50 a unos US$ 20 por bolsa, que sería un precio inédito.

Ganado: precios firmes y demanda activa

Más demanda que oferta es la tónica con la que el mercado ganadero cierra el año y los precios ganan firmeza. La industria presiona en busca de hacerse de los ganados para los primeros días de enero, época habitualmente de muy poco movimiento.

El novillo alcanza un precio de punta de hasta US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza que no se registraba desde setiembre. Para la vaca gorda las referencias van de US$ 3 a US$ 3,05 y la vaquillona cotiza entre US$ 3,10 y US$ 3,15. Por volumen se puede conseguir algún centavo más. Las entradas están en una semana. Alguna planta cesó su actividad para los próximos días y otras redujeron el ritmo de faena.

La última semana del año mostró un mercado del gordo “muy demandado, muy firme”, dijo Santiago Sánchez, de Victorica y Asociados.

Esa fuerte dinámica de los frigoríficos se volvió a reflejar en la faena, que la semana pasada sumó 52.762 vacunos. Por décima semana consecutiva la actividad estuvo arriba de las 50.000 cabezas, encadenando tres meses de más de 200.000 animales faenados.

El precio de exportación también mostró un repunte en la última semana, alcanzando US$ 4.317 por tonelada. El promedio de los últimos 30 días quedó en US$ 3.936 por tonelada y en el acumulado anual el valor se ubica en US$ 4.217, 15% menos comparado con los US$ 4.956 registrados en 2022.

En el mercado de reposición hay demanda por todas las categorías y la oferta es escasa. El clima juega su partido.

En lanares la oferta es selectiva y siguen las dificultades de recibo por flechilla. Las entradas son ágiles y los valores dispares, con los corderos firmes en el eje de US$ 2,80, los capones en US$ 2,28 y las ovejas en US$ 2,18.

Ya cerrando el año y pasado el pico de la zafra, la faena de ovinos se retrajo 34% la semana pasada frente a la anterior. Paso de 48.177 a 31.783 animales.

La faena de lanares cayó, pero el precio de exportación para la carne ovina mostró una recuperación semanal y cruzó los US$ 4.000 por primera vez desde mediados de octubre, con un promedio de US$ 4.045 por tonelada.

En el acumulado anual hasta el 23 de diciembre la tonelada exportada de carne ovina promedió US$ 3.817, un ajuste a la baja de 22% frente a los US$ 4.903 alcanzados en mismo periodo del año pasado. Por el lado positivo, el volumen exportado creció 17% de un año al otro y pasó de 19.760 a 23.131 toneladas.

Lanas: tendencia al alza

El mercado lanero se encuentra en receso en Australia y la operativa local también se resiente hasta entrado enero. En las últimas cuatro semanas de actividad el indicador australiano remontó y cerró en US$ 8,14 por kilo base limpia, el máximo para la primera mitad de la zafra 2023/24.

“Es importante que la tendencia cerró al alza”, señaló Santiago Onandi, principal del departamento lanero de Zambrano y Cía.

“En cuanto abra el mercado, si se mantienen estos valores, deberían venir mejores negocios al menos por las lanas finas, de 21 micras y más finas”, consideró.

Las otras lanas “han acompañado, con algunas oportunidades” en un semestre con precios deprimidos en el que el Indicador de Mercados del Este (IME) rozó los US$ 7, y la oferta nunca terminó de asumir esa baja.

Se hicieron negocios con mucha cautela y selectividad, con una demanda que fue de menos a más, afectada por la debilidad económica de China y con una Europa quieta que recuperó tracción en el último tercio de la zafra.

“Si se mantiene la tendencia tendría que trasladarse a mejores valores”, insistió Onandi. En los últimos negocios locales reportados por el Secretariado Uruguay de la Lana (SUL) y la asociación de consignatarios y rematadores laneros los promedios estuvieron en los US$ 7 por kilo base sucia para lanas Merino en el entorno de 17 micras, US$ 5 por kilo para las 19 y 20 micras, US$ 3 para lanas de 23 micras y para las Corriedale de 28 micras hasta US$ 1 por fardos acondicionados y entre US$ 0,50 y US$ 0,60 sin acondicionar.

En el segmento más grueso las lanas acondicionadas tienen más mercados pero a esos valores los costos no lo justifican.

La situación económica da algunas señales de menor inestabilidad, con procesos inflacionarios más controlados, cierta reactivación del consumo en China y un tope en la subida de tasas en EEUU que ha frenado al dólar y fortalecido a la moneda australiana.

Ricardo Stewart, consignatario del escritorio Romualdo & Cía, indicó que el último año hubo mercado en enero y febrero para luego caer en marzo.

“Ojalá en 2024 vaya fortaleciéndose y siga subiendo con más estabilidad; estamos en un piso, es necesario que se mueva hacia arriba y se coloquen lanas finuras hoy con poca demanda como 24 o 26 micras”, dijo Stewart.

El operador anticipa un año bueno para el vacuno y difícil para el lanar, con un nivel de lluvias en los campos que los ovinos ya están sintiendo