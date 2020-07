Preparan aviones por nube de langostas que se acerca a Uruguay

Un nube de langostas se encuentra a unos 50 kilómetros de la frontera, en el territorio de Entre Ríos en Argentina, y en caso de que ingrese a Uruguay ya se tienen preparados tres aviones entre Paysandú y Bella Unión.

Así lo informó Néstor Hugo Santos, integrante de la gremial que nuclea a las empresas de servicio de aero aplicaciones, en diálogo con el programa Valor Agregado de radio Carve. Esta es una de las gremiales que integra la comisión de monitoreo contra las langostas creada a iniciativa del ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte; y del director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera. La misma está conformada también por la Comisión Honoraria Apícola, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el Sistema Nacional de Emergencia, la Asociación de Pilotos Agroagrícolas, la Aviación Agrícola Uruguaya y las intendencias.

Santos, quien también es director de la empresa Progreso Agroservicios, explicó que se están tomando medidas para prevenir o actuar en caso de ingreso al país y que la preocupación -si bien existe hace dos meses- hoy pasó a ser “de alerta roja”.

La proximidad de la manga se debe al cambio climático que hubo en los últimos días y, según indicó, el movimiento ha sido discorde.

“Los días pasados empezó a retroceder y así era la lógica, pero el cambio de clima hizo que en estos últimos dos días el Senasa (autoridad sanitaria argentina) vio que la manga principal se redujo y volvió hacia atrás, pero en realidad se partió en dos. Ahora está en Entre Ríos, calculamos a unos 50 y 60 kms de la frontera con Uruguay”, señaló.

Santos sostuvo que la langosta se mueve entre tres, cuatro y cinco kilómetros por día con un máximo de 10, pero que también ha recorrido hasta 50 kms por día. No obstante, opinó que si el movimiento climático de los siguientes dos días no desparrama la manga "la langosta no llegaría a Uruguay”.

En caso de hacerlo, informó que Uruguay ya tiene listos tres aviones que están ubicados entre Paysandú y Bella Unión, y que también se cuenta con otro avión para monitorear la plaga de forma aérea.

Respecto a la modalidad de aplicación, señaló que “es sencilla”, dado que cuando la langosta aterriza -no se puede atacarla cuando vuela- se concentra en un área que puede ir de cinco a 80 hectáreas. “Para un avión hacer un trabajo de cinco a 80 hectáreas le lleva una hora, es muy fácil hacerlo”, explicó.

En tanto, señaló que la aplicación “es muy efectiva” y resaltó que en Argentina buscan controlar la plaga, pero no extinguirla.

Sin embargo, indicó que Uruguay tiene muchos protocolos sanitarios que cumplir, por lo que debe ser muy cuidadoso al aplicar los productos químicos.

“Tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar las naranjas, la carne. Hay muchas precauciones que el MGAP y la Dinama disponen para utilizar todo lo que hay sin que eso pase. También nos preocupamos por las abejas (…) no se va a hacer nada sin que todos los miembros del comité acepten. Las precauciones están todas y las herramientas también”, concluyó.