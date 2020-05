Presidenta de Ursec "es de ellos" y tiene “un talante autoritario”, dice su director frenteamplista

Un grupo de dirigentes y académicos de izquierda se reunió este sábado de forma virtual, convocados por el colectivo Más Igualdad, para discutir sobre la política de comunicación del nuevo gobierno y pensar "estrategias" de oposición.

La conferencia, que contó en su audiencia con legisladores y exjerarcas frenteamplistas –como la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar, la exsenadora Mónica Xavier y el exsubsecretario de Industria Edgardo Ortuño–, tuvo como panelistas a Gustavo Gómez (ex director nacional de Telecomunicaciones), Natalia Uval (editora de La Diaria) y Nicolás Cendoya, exvicepresidente y actual director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Los tres presentadores coincidieron en que el proyecto de nueva ley de medios –que se discutirá por separado de la ley de urgente consideración– supone un "retroceso" que obliga a la izquierda a dar "batalla" en el terreno político y jurídico.

Cendoya, que pasará a ser el representante del Frente Amplio en Antel, fue muy crítico con el nuevo gobierno, las empresas privadas de telecomunicaciones y en particular con la nueva presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendia.

"Son como el tero: ponen el huevo en un lado y pegan el chillido en otro. Yo no les creo nada porque los conozco bien, interactúo hace diez años y ahora tengo una presidenta de Ursec que es de ellos", afirmó Cendoya, y agregó que "en el último mes se ha producido un avasallamiento fáctico de Ursec".

"Para hablar sin pelos en la lengua: se ha designado a una exejecutiva de Movistar como presidente. Acá está el compañero Pablo Siris, que va a tener la dura tarea de compartir la conducción de Ursec con ella, con un talante autoritario y cosas que están a la altura de lo insólito y que tuvimos que padecer en estos días", afirmó el jerarca.

En sus intervenciones, Cendoya cuestionó el nuevo rol de "mera carretera" que a su juicio se le asigna a Antel en los planes del gobierno, y planteó que eso "es la mejor forma de que transformarla en una cáscara vacía".

También argumentó que "en estos dos meses ya se ha avanzado muchísimo en concentración de poder y en el debilitamiento del derecho de acceso a la información" y expresó que "el debilitamiento de Antel es una forma de concentrar medios en pocas manos y reducir voces".

Al repasar los aspectos centrales del proyecto de modificaciones a la ley de medios, Cendoya sostuvo que hay una "interpretación regresiva del monopolio de Antel" y dijo que la anterior administración ya ganó juicios a los privados, aunque ahora tiene "el temor" de que las nuevas autoridades "se dejen ganar los juicios".

Cuestionó que se elimine "el derecho a conocer la identidad de los titulares de los medios" y dijo que los cambios a la normativa "favorecen el vínculo con el narcotráfico y otros negocios masivos mediante la flexibilización de la exigencia de acreditación del origen de los fondos".

El exvicepresidente de Ursec también dijo que la nueva legislación "no es nada nacionalista", dado que favorece a "los grandes grupos internacionales".

"Uno de los motivos por los cuales insisten tanto en el famoso tema de la convergencia es porque quieren vender. Están peleados entre ellos, quieren vender y no pueden vender si no tienen licencia para prestar servicio de internet. Porque nadie en su sano juicio, entrando en la tercera década del siglo, va a comprar un operador por cable que no brinde acceso a internet, menos para un mercado como uruguayo", comentó, respecto a los reclamos de los dueños de los cables de poder prestar servicios de banda ancha.

Según Cendoya, eso "en parte se hace para que se pueda vender uno de los canales a (Carlos) Slim (accionista mayoritario de Claro), que quiere la portabilidad numérica para hacerse de una parte del mercado y quiere comprar cable de Montevideo".

"Hay que verles las caras"

Un aspecto central del intercambio entre los participantes tuvo que ver con cómo contrarrestar la "ofensiva mediática" que perciben por parte del gobierno y "la derecha".

Cendoya dijo que esa "gigantesca" y "planificada" ofensiva incluye desde una "estrategia de destrucción del enemigo" hasta el uso de inteligencia artificial para diagramar los mensajes.

"Nos están persiguiendo hasta abajo de la cama. Hay compañeros que lo han sufrido en carne propia", afirmó, además de citar como ejemplo "el lamentable episodio de censura" en los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, en referencia a la decisión de su director, Gerardo Sotelo, de requerir la consulta de todos los contenidos con el coordinador periodístico Jorge Gatti.

También dijo creer "que se está utilizando con mucha eficacia mecanismos de inteligencia artificial en el diseño e implementación de esta estrategia". "Tenemos un presidente libretado hasta el último gesto, un secretario de Presidencia –que ya se perfila como sucesor de ese presidente– también libretado hasta el ultimo gesto", comentó.

Por otra parte, criticó el "sometimiento de facto a tres horas de cadena oficial diaria en los medios privados". "Hay que ver los rostros de los informativistas de televisión. A veces da pena ver cómo tienen que someterse a los designios de los jefes editoriales, y hasta se les nota en las caras", agregó.

Gómez, a su turno, dijo que la "estrategia principal" en cuanto al proyecto de ley de medios tiene que ser de "reducción de daños", ya que "es probable que se apruebe".

"Hay que tratar de que se mejore lo mas posible, eliminar del proyecto de ley las peores aristas, recuperar los derechos que están siendo desprotegidos, para quedarnos con una ley muy mala, pero que sea menos mala", argumentó.

Además, Gómez propuso "preparar una estrategia jurídica, además de política, sobre la base de legitimar el principio de no regresividad de derechos". "No solo pensando en la Suprema Corte de Justicia sino incluso pensando en el sistema interamericano si perdemos a nivel local", añadió.

Uval coincidió en que "la batalla legislativa está perdida" porque "el corazón de esta ley no se va a poder cambiar", pero llamó a "no permitir que se instalen relatos mentirosos" sobre la legislación aprobada en el período frenteamplista.

"Una cuestión que se quiere instalar es que esta nueva ley viene a modernizar. Esta ley es una ley atrasada, es la barbarie, es la vuelta a ir con regulaciones que contradicen los estándares internacionales de derechos humanos y de concentración de medios", comentó la periodista, quien también fue especialmente crítica con el nuevo director de la Secan.

"Sotelo dice que quiere instalar garantías de imparcialidad en los medios públicos. Una persona que pretende instalar la censura previa, con todo desparpajo nos quiere convencer de que eso es imparcialidad y equilibrio; es un nivel de desvergüenza increíble y no podemos dejarlo pasar", afirmó Uval, quien también reclamó que la izquierda reconozca la importancia de la comunicación como campo de batalla.

"La izquierda debería asumir este tema como un tema clave, no por la democratización de las comunicaciones en sí misma, sino porque la comunicación es un tema clave de la batalla política", argumentó.

Señales de televisión

En su intervención, Cendoya tampoco dejó de referirse a la contienda en torno a las tres señales de televisión (Eutopía TV, de Federico Fasano, TV Libre Multimedio La República, de Néstor Molina, y Canal U, dirigida por Manuel Soto) que adjudicó el gobierno del Frente Amplio pocos días antes de dejar el poder y que ahora es impugnada por los canales privados.

"Ganaron los que ganaron. Como en cualquier proceso competitivo puede no ganar el mejor pero sí el que se adapta mejor a las reglas, y ahora están amenazados por un recurso presentado por el abogado de Andebu. Obviamente, lo hicimos atendiendo tanto cada detalle que no tienen forma de encontrar un vicio en la sustancia de esas adjudicaciones, y están yendo a un vicio de forma", dijo Cendoya. "Yo confío en que esas tres empresas se puedan defender porque más allá de que sean buenas, malas, regulares, que sean el ideal de medios de izquierda, que sean medios de izquierda o no, por lo menos no son los de siempre", agregó.