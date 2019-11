Productores argentinos se apuran a vender granos antes que asuma Alberto Fernández

Mientras continúan las tareas de cosecha de trigo, de siembra de maíz y soja, los hombres de campo no ocultan su preocupación ante el cambio de gobierno que se dará el 10 de diciembre. Es que, aunque no se filtraron detalles de los planes que tiene para ellos el presidente electo Alberto Fernández, todos descuentan que habrá un aumento en los derechos de exportación que tributa el sector.

Así se presenta un panorama diametralmente opuesto al de noviembre de hace cuatro años, cuando los productores retenían sus granos y oleaginosa a la espera de la llegada de Mauricio Macri y su promesa, efectivizada unos días después de jurar, de quitar retenciones salvo a la soja y liberar el comercio exterior de los límites de la gestión kirchnerista.

Hoy a menos de un mes del desembarco los Fernández a la Casa Rosada, se consolida una aceleración de la venta de soja y cereales por parte de los productores, a la vez que los exportadores declaran operaciones al exterior para los próximos meses.

Ese adelantamiento se había comenzado a evidenciar en la previa a las elecciones del 27 de octubre último y que le dieron el triunfo al candidato del Frente de Todos.

Se trata de la campaña 2019/20, la primera que tendrá Alberto Fernández como presidente. Es el trigo, que se empieza a cosechar por estos días y por el que se espera de una producción en torno a 19 millones de toneladas; y el maíz y la soja, cuya siembra está a pleno, y que las estimaciones privadas los proyectan en 50 millones para el grano y 51 millones para la oleaginosa. Todos por debajo de las producciones del año anterior.

La jugada apunta a cubrirse de un alza de los derechos de exportación, hoy en $ 4 por dólar para los cereales (equivalente a un 8% del precio) y de ese monto en pesos más 18% para la soja (en torno a 26%).

Es que, con las compras a productores declaradas por la exportación y la molienda (farmerselling) y las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE), el total reportado paga los derechos vigentes al momento de esos registros.

En los tres principales cultivos del país, las DJVE están apenas por debajo de los volúmenes declarados para vender sin procesar al exterior con los registrados como comprados a los productores.

De acuerdo con el último reporte de compras de la exportación y la industria, que declaran ante la Secretaría de Mercados Agropecuarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, los productores ya vendieron soja, maíz y trigo por al más de US$ 6.600 millones, a valores FOB actuales.

Para el trigo, en plena cosecha y que ya empieza a ingresar al circuito comercial, se reportaron compras totales por poco más de 8,2 millones de toneladas, de las cuales la exportación adquirió más de 7,9 millones de toneladas, valuadas en US$ 1.800 millones. Para el cereal, las DJVE suman 7,4 millones de toneladas.

Los negocios “adelantados” de trigo superan en 12% a los registrados para mediados de noviembre del año pasado, cuando se llevaban comercializados poco más de 7,3 millones de toneladas.

Para la cosecha gruesa, en tanto, el apuro es más notorio. Recién en etapa de siembra, las ventas anticipadas de soja crecieron 161% interanual y las de maíz lo hicieron al 172% en el mismo lapso.

Hasta el momento, las compras declaradas para el maíz nuevo (que empezará a estar disponible hacia febrero en el caso del cereal temprano) totalizan más de 12,5 millones de toneladas, la gran mayoría adquirida por la exportación.

Ese volumen de maíz adquirido por la exportación representa US$ 2.074 millones, a precios FOB oficiales. Las DJVE de maíz ascienden a poco más de 11,5 millones de toneladas.

En cuanto a la soja, se reportaron compras por más de 7,7 millones de toneladas, valuadas en al menos US$ 2.764 millones, a valor FOB oficial del poroto sin procesar.

De las compras totales aparecen algo más de 2,8 millones de toneladas adquiridas por la exportación para embarcar sin procesar y más de 4,9 millones de toneladas por la industria (para hacer aceite y harina de soja, también para la venta al exterior). Las DJVE en el caso de la soja suman 2,6 millones de toneladas, muy cerca del volumen declarado como comprado a los sojeros.

Presidencia Argentina

Se necesitará “un aporte de todos”

Si bien no lo dijo de manera directa, el presidente electo Alberto Fernández dejó abierta la posibilidad de subir los derechos de

exportación apenas asuma el 10 de diciembre. Reforzó que “en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo” y completó que “lo tendrán que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo”.

“Todos tendrán que hacer un esfuerzo”, sostuvo en una entrevista con el diario Página 12. En ese sentido, dijo que le “encantaría no cobrar retenciones”, pero enfatizó “le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal”.

“Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos, remarcó.

Así las retenciones, que pueden pasar del monto de $ 4 y $ 3 por dólar exportado -licuados por la devaluación- a un porcentaje fijo, segmentado por agregado de valor.

Los hombres del sector agroindustrial concurren cada vez que los llaman a las reuniones que convoca el presidente electo Alberto Fernández, como sucedió el viernes con la mesa contra el hambre, en la que se vio a referentes de la producción (como la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria), industriales (frigoríficos, semilleros) y exportadores de cereales y oleaginosas.

Pero ese acercamiento se queda en escuchar y explicar voluntades para combatir la pobreza y el hambre, al momento de encarar lo que será la relación entre el sector con el gobierno entrante persisten más dudas que certezas, más allá de la propuesta de Alberto de diálogo.

Todos los eslabones ligados al agro están atentos a la designación de los funcionarios que acompañarán a Alberto desde el 10 de diciembre, y sobre todo quién será la figura que finalmente quede al frente de la cartera de Agricultura, ya sea como ministerio o una secretaría dependiente de Producción o de Economía.

La falta de un interlocutor o referente confirmado hace que los contactos que se mantengan desde el sector agroindustrial con los hombres del Frente de Todos sean informales, aunque eso no quita que aconsejes medidas para el arranque de gestión.

En eso un grupo de cerealeras elevó una propuesta para que el entrante gobierno acceda a una buena cantidad de dólares de la exportación de granos y oleaginosas. La idea abarca desde un impasse trimestral en la posible alza de retenciones a que se pueda tomar a cuenta de otros impuestos, como Ganancias.

Más allá de que el sector pisó el acelerador en materia de ventas anticipadas, con 28 millones de toneladas de soja, maíz y trigo declaradas, por US$ 6.600 millones, los productores tienen en su poder otros 27 millones de toneladas de los tres principales cultivos de la pasada campaña.

Se trata de granos y oleaginosas valuados en US$ 7.470 millones, que serían más que bienvenidos en los primeros meses de gestión de un gobierno que, como remarca de manera insistente Alberto, necesita de las exportaciones para que la economía empiece a crecer y para poder cumplir con el apretado cronograma de vencimientos.

De la campaña previa, que fue récord para el trigo y el maíz y un buen año para la soja, todavía resta ingresar al mercado 15,4 millones de toneladas de la oleaginosa, por al menos US$ 5.400 millones; de maíz por US$ 1.840 millones y de trigo por US$ 227 millones.

