Los 11 acuerdos alcanzados por Uruguay en la gira por Asia

“Tengo 11 hechos concretos que les voy a transmitir. Son 11 cosas bien puntuales y bien concretas que voy a pasar a enumerar”, comenzó diciendo el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech durante la conferencia desarrollada al mediodía de este lunes en la sede de su cartera. En la último mes, China y Uruguay estrecharon sus vínculos comerciales y acordaron numerosos acuerdos para el envío de productos al gigante asiático.

La potencia asiática es por lejos el principal destino para los bienes uruguayos y en particular para rubros del agro como la carne vacuna, soja y celulosa. En el marco de la misión oficial que vienen realizado autoridades ministeriales y empresarios uruguayas en China, el ministro Enzo Benech se reunió con representantes de la Administración General de Aduanas de China, organismo encargado de la habilitación para la importación de productos.

1. Ingreso de miel a China

El primer anuncio que hizo Benech tuvo que ver “con un sector importante para Uruguay con dificultades”: la firma del protocolo de las condiciones para el ingreso de la miel a China.

“La miel uruguaya no podía ingresar a China, hay condiciones que son exigentes, pero hoy existe un protocolo firmado, que lo firmamos con el ministro de Aduanas para ingresar en las condiciones que el protocolo exige”, dijo Benech.

2. Ingreso de carne equina

El segundo hecho fue la firma del protocolo para el ingreso de carne equina a China.

“Nosotros no consumimos carne equina, pero China sí. Es un rubro importante para el país que estaba siendo reclamado. Ese protocolo hoy está vigente y ese mercado está abierto. Si salen los negocios es otra historia, pero el mercado está abierto”, dijo.

3. Firma memorándum de entendimiento

El tercer punto trata de la firma de un memorándum de entendimiento con la Administración Estatal Reguladora de Mercado sobre Inocuidad Alimentaria.

“Los temas de inocuidad alimentaria se vuelven cada vez más importantes para un país como el nuestro que es productor de alimentos. Tenemos que conocer en detalle las exigencias y por eso firmamos un acuerdo que involucra a nuestros ministerios y a la Administración Estatal Reguladora de Mercado sobre Inocuidad Alimentaria. Hoy tenemos un documento que involucra compromisos de las dos partes”, afirmó el jerarca.

4. Reunión Bilateral SPS

El punto cuatro refiere al acuerdo sobre la realización de la 5ª Reunión Bilateral SPS sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. La actividad –que se hará en diciembre– es una nueva oportunidad para la apertura de más mercados. El objetivo es elaborar cinco protocolos que permitirán el ingreso de mondongo, sorgo vegetal, soja no transgénica para consumo humano, carne aviar y harina de carne y de huesos al mercado chino, entre otros.

“Todos estos temas los van a conversas nuestros técnicos con sus pares chinos el 9 de diciembre para lograr acuerdos”, indicó.

5. Acuerdo de Conaprole

Entre los acuerdos se destaca el alcanzado por la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) que cerró dos negocios de exportación por 2.500 toneladas de leche en polvo con dos compañías chinas de reconocidas.

6. Acuerdo de cooperación de Claldy

Por su parte, Claldy concretó un acuerdo de cooperación con la empresa Theland para el intercambio de variedad de productos lácteos.

7. Frigorífico Florida cerró acuerdo de 60 mil toneladas de carne

El principal producto de exportación uruguayo también puede celebrar, dado que Frigorífico Florida logró un acuerdo para enviar en un período de cinco años 60 mil toneladas de carne tras el convenio firmado con la estatal China Merchants Group.

8. Primer embarque de arándanos

“Coincidentemente con nuestra misión en China, una firma uruguaya concretó el primer embarque de arándanos frescos procedentes de Uruguay”, anunció Benech.

Se trató de un envío aéreo de 675 kilos netos de la empresa Gamorel SA, la principal productora de arándanos de Uruguay, ubicada en Salto. Las mandarinas también salieron favorecidas, dado que autoridades oficiales aseguraron que crece la aceptación de las mandarinas Afourer producidas a partir de la reconversión varietal que impulsó el Plan Estratégico para la citricultura en 2010. Este producto tiene además un valor diferencial, es decir, que se paga mejor.

9. Interés de Mongolia

La misión oficial también visitó Mongolia, una región interior de China, y se encontraron con que “hay varias empresas interesadas en invertir y desarrollar en el sector lácteo uruguayo”.

10. Inversiones en ganadería y sector cárnico

“Tuvimos entrevistas específicas con empresas chinas interesadas en invertir en el sector ganadero y cárnico uruguayo. Estas son empresas que ya vienen trabajando en varios proyectos y que están pensados en invertir en este sector”, adelantó el ministro.

11. Presencia en feria

El ministro Benech también encabezó la delegación oficial que participó en la segunda edición de la feria China International Import Expo (CIIE), en Shanghái. Se trata de una instancia clave para contactarse con compradores del país asiático y concretar negocios de ventas al exterior.

Uruguay participó con un stand e invitó a empresas nacionales a promover sus bienes y servicios en el principal mercado asiático. En la inauguración de la feria estuvo el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otras autoridades de gobiernos internacionales.

Durante la misma, junto a Uruguay XXI, se realizó una presentación sobre las ventajas de invertir en Uruguay y su posicionamiento en la región.

Futuro prominente

De la presentación, además de integrantes de la delegación oficial y de empresarios, participó el embajador de China en Uruguay, Wang Gang quien señaló que en el transcurso del último año “se han producido muchos frutos” en la cooperación y en las relaciones comerciales de ambos países, sobre todo en el ámbito de ganadería y agricultura.

“El sector lácteo fue un punto de irrupciones en nuestras relaciones en lo que va del año; antes todavía era un campo no explotado y este año se han podido concretar muchos negocios bastante grandes”, comentó.

En tanto, aseguró que el mercado chino se va a abrir más a todo el mundo, incluso a Uruguay porque “lo consideramos un socio muy importante para China, un socio estratégico y un gran mercado y proveedor de grandes productos naturales”.

“Creemos que existen grandes potencialidades para mayores exportaciones de productos uruguayos. Estoy convenido que vamos a tener un horizonte muy promisorio en todos estos rubros”, concluyó.

Manuela García Pintos

Carne y cítricos en Vietnam

Respecto a la gira por Vietnam, el mandatario destacó que se trata de un país de 100 millones de personas que viene con un crecimiento sistemático. De igual forma, reiteró que desde el gobierno “nos preocupamos por abrir mercados y por estar presentes”.

“Estuvimos con el Ministerio de Agricultura de Vietnam y planteamos dos objetivos bien concretos, que espero en poco tiempo se avance en esto. Primero, Vietnam en su momento importó carne uruguaya, pero hoy el mercado no está abierto. El otro tema es el de la citricultura, mandarinas específicamente. Decidimos poner foco en estos dos productos. El ministro dijo que no hay ningún argumento político para no abrir este mercado, al revés. Hay que juntar a los técnicos y ver los requerimientos”, concluyó.