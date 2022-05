"Pude ser yo, sin el prejuicio": la experiencia de la China Suárez en La Máscara

¿Quién es la máscara?, el concurso de talentos que emite Teledoce, develó este jueves la identidad de otro de sus personajes y cuando Maximiliano de la Cruz levantó el disfraz de Helado descubrió a la actriz y cantante argentina Eugenia "China" Suárez.

En una entrevista con el conductor del programa la actriz aseguró que no dudó en aceptar la invitación al programa: "A lugares donde lo paso bien y me gusta el formato voy de cabeza". Además explicó que el hecho de que fuera un programa uruguayo fue para ella un aspecto que la sedujo. "Amo Uruguay y a los uruguayos desde siempre", sostuvo durante la entrevista.

Desde su primera aparición en #LaMáscaraUY, no dejamos de hablar de ella y al fin pudimos conocer su identidad 🤯😱🤩 ¡Hola, Helado🍦! ¡Hola, @chinasuarez! 📺 @teledoce pic.twitter.com/uuIxMl6ENx — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) May 27, 2022

Después de interpretar el tema principal de la película de Frozen, Let it go, y el clásico de los Beatles, Let it be, llegó el momento de desenmascarar a la artista que confesó que de alguna manera lanzó su carrera como cantante desde el anonimato del personaje. "Siempre me gustó mucho la música, desde que soy chiquita, después lo hicimos en Casi Ángeles y después un poco no es que me haya abierto de la música pero le tengo tanto respeto y me gusta tanto que sentía que necesitaba encontrar algo que fuera genuino. Yo no puedo cantar algo que no me va, que está de moda pero no tiene que ver conmigo o cantar algo que no siento", sostuvo.

Suárez lanzó recientemente la primera colaboración de su carrera solista junto al músico cordobés Santiago Celli: El juego del amor. "Tenía muchas cosas escritas y les fuimos dando forma de canción. Me tiene muy entusiasmada", indicó.

Acerca de su participación en el programa la actriz argentina destacó la dinámica de producción que mantiene en secreto la identidad de los participantes, incluso entre ellos. "A veces uno lo ve de afuera y piensa que esta arreglado (pero) se lo toman muy en serio", comentó y contó que le "rogó" a la producción para que le dijeran quién estaba dentro del disfraz de Beagle con quien se cruzó durante la grabación del programa. "¿Cómo no me van a decir que era Cristian Castro?".

Suárez contó que el personaje de Helado le fue asignado por la producción del programa y sostuvo que se sintió realmente auténtica resguardada en el anonimato. "Pude ser yo, sin el prejuicio. Eso de tener un disfraz fue como un ejercicio de psicología", sostuvo.

"Nadie sabe que soy yo, puedo hacer lo que quiero. Y yo soy eso: bailo y soy alegre, lo que pasa es que a veces estoy condicionada por el juicio o porque me da vergüenza", admitió la artista.