La China Suárez relanzó su carrera como cantante y su primer tema ya tiene fecha y título

María Eugenia "La China" Suárez vuelve a la música. La modelo y actriz de 29 años anunció que comienza su carrera como cantante solista con un adelanto de su primer tema junto al músico cordobés Santiago Celli.

El juego del amor, escribió en una publicación que compartió en Instagram, donde también sumó la fecha de lanzamiento de su primera canción: el próximo jueves 21 de abril.

En otro video que anticipa el tema se ve a Celli, exintegrante del dúo Salvapantallas, sentado al lado de una mesa con un cigarrillo, una cerveza y una radio.

“El planeta Tierra comienza su retirada. Los latidos ya agonizan, las persianas del alma empiezan a bajar sus esperanzas. Luchamos por banderas inventadas, creímos en falsos discursos, la culpa hiere aún más mis peores blasfemias y algún orgullo se me ofrece como analgésico. Cuántas ganas de abrazar lo que ya no puedo. Si el destino me canjeara un beso que me quedó pendiente te juro que le rompería la carne de tan fuerte. Me voy a llevar muchos 'gracias' que nunca dije. Y al último córner del partido pienso mandar mis pesares, todas las utopías, algunas lágrimas jamás lloradas, carcajadas en silencio. Quizás sea demasiado para una sola pelota que se desinflará inevitablemente. Se nos va. Y nos vamos nosotros. Y solo los valientes podrán levantar la mirada en la canción final. Ojalá existiera un segundo tiempo de la existencia para poder hacer un poco de lo que siempre quise hacer”, dice el relato radial.

Suárez vuelve a cantar después de dejar la banda adolescente Teen Angels, el quinteto que surgió a partir de la novela de Chris Morena Casi Ángeles en el que cantaba con Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Dalmau y Nicolás Riera.

En 2011, Suárez se convirtió en la primera en alejarse de la banda. “Gracias por dejarme compartir el escenario del Gran Rex, y los diferentes escenarios a lo largo y ancho del país y el exterior con ustedes, son increíbles, y fue una experiencia que ojalá volvamos a vivirla y no me la voy a olvidar nunca más”, dijo en aquel momento.

En 2015 grabó un cover de Trátame suavemente, de Soda Stereo, para la banda sonora de la película Abzurdah en la que interpretó a Cielo, una adolescente con una obsesión por un hombre mayor.

Ahora, 11 años después de su retiro de la banda, Suárez vuelve a encaminar su carrera de cantante aunque esta vez lo hará como solista y de forma independiente de su trabajo como actriz.