Puglia: "Los movimientos LGBT se dejaron usar políticamente y no se los perdono"

"Como te digo una cosa que hubo de voluntad política para avanzar y todo un montón de cosas, también te digo que los movimientos se dejaron usar políticamente. Y esa es una cosa que no les voy a perdonar", dijo el comunicador Sergio Puglia en la noche de este domingo, durante la emisión de Polémica en el bar, cuando se hablaba sobre el día del Orgullo Gay. "Los movimientos gay, lésbicos, trans y todo lo demás", aclaró ante la pregunta de uno de los panelistas.

"Tenés que ser de izquierda, si no no vale la pena, y no es así", agregó.

En diálogo con el periodista Nicolás Lussich, hablaron también sobre las libertades actuales y pasadas. Lussich indicó que durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron leyes y el tema se puso sobre la mesa, y que actualmente hay más libertad que hace 20 años para las personas homosexuales.

"¿Cuál es la libertad? ¿Que vas agarradito de la mano o que vas a un boliche y te podés dar un beso? Que hay mucho más libertad que hace 20 o 30 años, cuando directamente tenías que estar escondido, o cuando ibas a un boliche y llegaba la policía, una razzia y llevaban a todos presos, sí, hay más libertad pero la vida no es solamente andar agarradito de la mano, dándote besos y diciéndose te quiero y la gente viéndote porque lo podés hacer", dijo.

Hoy es el Día Mundial del Orgullo LGBT y ponemos el tema sobre la mesa en POLÉMICA EN EL BAR. #PolémicaEnEl10 pic.twitter.com/FpkTqZoimq — Polémica en el Bar | Uruguay (@UyPolemica) June 29, 2020

El comunicador se refirió concretamente a la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, explicó por qué él decidió casarse y por qué considera que los colectivos se dejaron utilizar.

"La vida es mucho más. Es las posibilidades de desarrollarte. Y que no te discriminen. Eso es lo que hay que lograr. No es solamente la posibilidad de tener una libreta de casado. Porque yo me casé después de estar años de pareja y tener una relación. Y lo hice porque me parecía que era un ejemplo y porque me daban la posibilidad de vivir en un marco jurídico y eso era lo que yo quería desmostrar. Pero a mi nadie me usó. Yo no me dejo usar políticamente. Yo soy quien soy independientemente de que sea una persona gay, un profesional, un cocinero y que me haya casado por una ley que votó el Frente Amplio o una mayoría mayor", exclamó.

Puglia consideró que la uruguaya "es una sociedad hipócrita" y que "es mentira que haya una gran aceptación de un montón de cosas. Y lo lamentable del tema es que el tema lo hayan politizado como se hizo en los últimos tiempos".

Inés Guimaraens

El bullying

Además, el conductor dijo que le dolía dar este testimonio por las situaciones que vivió a lo largo de su vida. "Yo fui el gordito puto cuando era un niño, fui el gordo de mierda puto cuando estaba en el liceo, me fui del país y pude ser un tipo libre y realizarme y hacer una carrera, y volví y seguí siendo 'saquen a ese gordo puto de la tele y de la radio". Contó que llegaban cartas a los directorios de los lugares donde trabajaba e incluso a los edificios en los que vivía.

"Y lo sigo viviendo, porque hoy, a través de las redes hay gente que se da el lujo de decirme 'gordo puto, callate la boca', así que el tema no está zanjado", concluyó.