Qué decían en el Frente Amplio cuando defendían a Sendic

Si el informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el senador Leonardo de León había sido “un mazazo”, la confirmación del Tribunal de Apelaciones del procesamiento de Raúl Sendic por los delitos de peculado y abuso de funciones dejan a la Lista 711 al borde del knock out de cara a un plenario que en tres días decidirá el futuro de sus dos principales líderes políticos.

El fallo conocido este martes era “esperable” y no “causó sorpresa” entre los dirigentes frenteamplistas consultados por El Observador, aunque la mayoría prefirió mantenerse en silencio, en una postura opuesta a la que exhibían dos años atrás, cuando se encolumnaban detrás del entonces vicepresidente de la República con acusaciones hacia la prensa.

Luego de que en febrero de 2016 El Observador publicara que Sendic no era licenciado en genética humana tal como se presentaba, el Frente Amplio realizó un plenario que finalizó con aplausos de respaldo y una declaración en la que acusó a los medios de comunicación y la oposición de hacer una “campaña” que buscaba “desestabilizar” la democracia. Ese día, los únicos sectores que se abstuvieron de votar la resolución fueron Asamblea Uruguay, liderada por el ministro de Economía, Danilo Astori, y el senador Rafael Michelini por el Nuevo Espacio.

En esas fechas, la hoy vicepresidenta Lucía Topolansky le expresaba un día sí y otro también su respaldo a Sendic y aseguraba que este le había dado “explicaciones” sobre sus estudios. Todavía faltaban unos meses para que en una entrevista en Canal 10 dijera que había visto el título, un error que recién dos años después se animó a enmendar.

Pero quien le brindó el mayor espaldarazo en esos días fue el presidente Tabaré Vázquez, que en una entrevista con Caras y Caretas dijo que Sendic había recibido un “castigo muy grande” de parte de los medios de comunicación. “Cómo uno puede no estar afectado cuando recibe un castigo como el que él recibió (…) yo también he recibido castigos muy fuertes. A cualquier persona con un poco de sensibilidad, y Sendic la tiene y mucha, un castigo tan grande lo debe afectar porque las personas no somos islas, tenemos familia, tenemos amigos y sufren mucho, créame", aseguró.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, también defendía a Sendic: “yo creo que los que no lo votaron y lo atacaron por un tema tan menor están también atacando la democracia del Uruguay, me parece que es una discusión que ya pasó y no tiene nada que ver con el desempeño político de una persona". El integrante del triunvirato que presidía el Frente Amplio, Héctor Tajam, era otro de los que respaldaba al exvicepresidente, señalando que le tenía “confianza” en sus declaraciones.

En ese tiempo, la sangría en la 711 comenzaba y varios de los técnicos que lo habían apoyado durante la campaña electoral anunciaban su decisión de abandonar el sector.

Un año después, Sendic volvería al centro de la polémica. En este caso no era por mentir acerca de sus estudios universitarios sino por los gastos que hizo con la tarjeta corporativa durante su presidencia en Ancap -por lo que terminó procesado-, divulgados por el semanario Búsqueda y el programa Así nos va de Radio Carve. Días después, el expresidente José Mujica relativizó los gastos y dijo que Sendic había comprado “un short a una visita extranjera” por lo que su actitud era tolerable.

La mesa política del Frente Amplio, con Javier Miranda como presidente, también respaldaba a Sendic. "Es evidente que hay una ofensiva de desprestigio de las fuerzas progresistas. Se largan acusaciones a través de los medios que comprometen a las personas y se parte del principio inverso al de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (...) entonces todo político, de derecha y de izquierda, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Queda instalada la posverdad a través de los medios de comunicación, y luego hay que desmentirlo. De esta forma se evitan los caminos institucionales", relató. "Estamos asistiendo a mecanismos de verdaderos linchamientos a través de medios que luego se hacen imposible de rever", agregó Miranda cuando todavía estaba lejos de organizar estratagemas para desplazar al líder de la 711 del Frente Amplio.

El presidente Vázquez también volvía a respaldar a su vicepresidente. En julio de 2017, el mandatario apeló a los códigos de su niñez y dijo que no encontraba una “justificación real” para el trato sobre Sendic. “Esto es bullying y pico, si la gente no sabe lo que es bullying que vean el caso de Sendic. Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida (…) no se puede salir al medio del campo, levantar al primero que pasa en la pata y colgarlo del alambrado como se hace en los partidos de fútbol de los campitos. Yo no quiero entrar en el camino de la autofagia política, eso es muy malo para cualquier sistema democrático”, señaló en una rueda de prensa.

En el Partido Comunista también cerraron filas tras el hijo del histórico dirigente del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. El secretario general Juan Castillo decía que no se iban a sumar "al coro de expresiones públicas" pero que “el compañero manifestó su tranquilidad de conciencia" y ellos tenían "esa porfiada forma de confiar en los compañeros", afirmó.

Los dirigentes que aún permanecen en la 711 también han sido los principales defensores de la inocencia del exvicepresidente. En agosto de 2017, el sector advertía que si “tocaban a uno, tocaban a todos” y pedían que las sanciones recayeran sobre ellos. “Nosotros respaldamos al compañero y de la vicepresidencia no va a renunciar. Somos de los más votados, tenemos una bancada parlamentaria fuerte y la discusión la vamos a dar en todos los ámbitos que correspondan”, decía a El Observador el diputado Felipe Carballo.

Este martes, luego de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones, el diputado Pablo González utilizó su cuenta de Twitter para criticar al organismo. "Cuatro días antes del Plenario Nacional del Frente Amplio el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento. Se lo esperaba para abril pero se ve que trabajaron a destajo para que llegue ahora. Hablame de operación", escribió.

El ministro de Economía, Danilo Astori, aplicó su habitual moderación y dijo que no era “juez de nadie ni tampoco de Sendic” aunque luego de que se conoció el fallo del Tribunal de Conducta Política –el cual consideró que existió un "proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos"– pidió acatar su resolución. En tanto, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que en 2013 había calificado como “brillante” la gestión de Sendic en Ancap, intentó mantenerse al margen y defendió el uso que él le dio a la tarjeta corporativa de Ancap cuando estuvo al frente del ente petrolero.

En el Frente Amplio, la narrativa del Plan Atlanta y otras conspiraciones cedió ante la imperiosa necesidad electoral de dejar a Sendic fuera de la foto con los candidatos.

El fallo en las vísperas del plenario

La confirmación del Tribunal de Apelaciones no sorprendió a los dirigentes frenteamplistas. El integrante de la Vertiente Artiguista, Daoiz Uriarte, dijo a El Observador que ahora al “problema político” de Sendic se le sumó un “problema jurídico” y que al ratificarse el procesamiento se está “marcando la situación”.

En tanto, el integrante de la Liga Federal, José Maldonado, dijo que la decisión judicial no representaba cambios aunque podría provocar que la Lista 711 estuviera dispuesta a realizar un “gesto político” y desistir de la candidatura de Sendic, para preservar al Frente Amplio.

El exvicepresidente recibió la noticia en su casa del Prado, donde horas más tarde recibió a sus dos abogados, Gumer Pérez e Ignacio Durán, quienes le explicaron las implicancias. “Es una resolución provisoria, recién ahora se va a iniciar un proceso porque acá rige el código viejo. Sendic va a demostrar su inocencia”, explicó Pérez, quien también dijo que a Sendic no le gustaba la situación porque entendía que había elementos para que el tribunal revocara, pero que acató el fallo y no haría declaraciones, según informó Telemundo.