Confirman procesamiento de Sendic por peculado y abuso de funciones

El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por los delitos de peculado y abuso de funciones, según confirmaron a El Observador fuentes del organismo.

El organismo concluyó que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones en el caso que se le imputó", según la sentencia a la que accedió El Observador. "En cuanto al delito de peculado, resulta acreditado en principio y sin perjuicio de interioridades que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal", agrega el documento.

Según el tribunal, Sendic "solo justificó uno" de todos sus gastos con la tarjeta corporativa de ANCAP "por US$ 138".

Sendic había sido procesado en mayo por la jueza Beatriz Larrieu, de Crimen Organizado, quien entendió que durante su presidencia de ANCAP se "apropió" de "importantes sumas, que empleó en gastos personales" a través de la tarjeta corporativa. La magistrada resaltó que queda probado que de los montos gastados ($ 550 mil y US$ 38 mil) solamente devolvió US$ 130. Por su parte, el procesamiento por abuso de funciones obedeció a la participación que tuvo Sendic en el acuerdo para pagar la deuda que ANCAP mantenía con Pdvsa y que en un principio iba a hacerse a través de una ingeniería financiera que estaría a cargo de Exor. Finalmente esta empresa fue retirada del negocio, por lo que decidió iniciar acciones legales contra el ente petrolero por US$ 34 millones.

Según el dictamen de la jueza, fue Sendic quien participó de las primeras reuniones entre Exor y Pdvsa, y realizó todas las gestiones sin informar al directorio, ni consultar con los Servicios Jurídicos de ANCAP, al tiempo que firmó acuerdos que actualmente son el principal argumento de la firma en el litigio que mantiene con el ente uruguayo.

La defensa del exvicepresidente consideró improcedentes los argumentos de Larrieu y por eso apeló el fallo.

Por otra parte, el tribunal tampoco hizo lugar a la apelación del fiscal Pacheco, quien había reclamado que también se procesaran al resto de los directores de ANCAP por abuso de funciones. En su dictamen, el organismo señala que "los administradores deben ser extraordinariamente cuidadosos en el manejo de dineros públicos y en los contralores institucionales" y que "la actuación de los distintos indagados fue en general irregular, pues se apartó de los procedimientos transparentes que deben presidir la actuación pública". Sin embargo, concluye que "solo en el caso de Sendic el referido apartamiento constituye delito, pues se adecua típicamente 'prima facie' a las figuras ilícitas atribuidas.

La confirmación del procesamiento se da cuatro días antes del Plenario del Frente Amplio en el que se someterá a discusión una sanción a Sendic, junto a otros casos analizados por el Tribunal de Conducta Política de la coalición. Sobre el exvicepresidente, el organismo partidario señaló que tuvo un "proceder inaceptable" en el "manejo de los fondos públicos", y lo acusó de "malversación" y "enriquecimiento indebido".

El diputado de la 711 Pablo González salió rápidamente este martes a criticar la oportunidad del fallo del Tribunal de Apelaciones. "Cuatro días antes del Plenario Nacional del Frente Amplio el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento. Se lo esperaba para abril pero se ve que trabajaron a destajo para que llegue ahora. Hablame de operación", escribió en su cuenta de Twitter.