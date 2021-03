Qué es el lifelogging y por qué te duele la cabeza

Comienzo este Pícnic! y me zambullo de primera en el tema que quiero conversar contigo. ¿Tenés prejuicios? Aunque la pregunta correcta sería, ¿qué prejuicios tenés? Porque todos tenemos alguno. Aunque a veces nos creamos muy abiertos y accesibles, la mente del ser humano está de alguna manera programada para mirar con desconfianza lo que no conoce, lo que no entiende, lo que le es lejano, lo que no padece o no le tocó vivir.



Pero también somos capaces de abrir nuestras mentes para borrar prejuicios y entender los argumentos de una persona que cree, actúa o decide de tal o cual manera, incluso si no estamos de acuerdo con esa creencia, actitud o decisión.