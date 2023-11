"Que los que generaron esta infamia se traguen sus palabras": Heber tras archivo de denuncia por Katoen Natie

Luego de que la Fiscalía archivara por segunda –y de forma definitiva– la denuncia que presentó el Frente Amplio contra autoridades de gobierno por supuestas irregularidades en la extensión de la concesión de la terminal portuaria a la empresa Katoen Natie en el puerto de Montevideo, el exministro Luis Alberto Heber aseguró que espera que los que generaron esa "infamia" ahora "se traguen sus palabras".

Este jueves los cuatro jerarcas del gobierno señalados en la denuncia de la oposición dieron una conferencia de prensa en la que defendieron su actuación. Ellos fueron el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el exministro de Transporte (y de Interior), Luis Alberto Heber; el subsecretario, Juan José Olaizola; y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.

"Más allá de que se nos haya denunciado y la Justicia archive, ha sido un ataque al gobierno en lo que es la gestión y la política portuaria, cuando es algo que vino de administraciones anteriores, tuvimos que tomar medidas administrativas ya que cuando asumimos había una situación ilegitima donde se daban permisos precarios y renovables por fuera de la Ley de Puertos", señaló Ferrés que fue el primero en tomar la palabra.

"Estamos tranquilos, la Justicia volvió a expresar que no existió ningún tipo de delito de quien llevamos adelante la actuación y el ajuste de lo que estaba muy mal administrado", agregó.

Por su parte, Heber repasó el fallo de primera instancia del fiscal Gilberto Rodríguez y el segundo de la fiscal Silvia Porteiro. "Acá está el fallo del fiscal Gilberto Rodríguez que tiene 150 folias que dice hay que archivar. Y acá el de la fiscal. Dos veces dijeron que éramos inocentes", aseguró.

A su vez, Heber criticó duramente a los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera que fueron quienes presentaron la denuncia. "Durante dos años y dos meses los senadores denunciantes del Frente Amplio enchastraron nuestros nombres. Dijeron que habíamos cometido abuso de funciones y dolo", aseguró. "Hicimos bien el acuerdo, no hay delito, somos inocentes, esperamos que los que generaron esta infamia se traguen sus palabras, seguiremos adelante con la frente en alto y sin tachas en nuestro nombre", agregó.

Por su parte, Heber también se refirió al fallo de la fiscal Porteiro en el que señala "sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables", no hay elementos que resulten "suficientes" para la "tipificación del injusto que se pretende imponer" y aseveró que espera el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en el que se están revisando las actuaciones.

"Habrá que esperar al fallo del TCA a lo que no tengo dudas de que va a respaldar. Esa va a ser otra instancia en donde aquellos que mancillaron nuestros nombres se van a tener que tragar las palabras que anunciaron", disparó. Y volvió a referirse a Carrera. "No le contesto al senador Charles Carrera que no tiene autoridad moral, no cuenta su opinión para mi y no debería contar para nadie porque llevó a su fuerza política a este traspié, que generó un enfrentamiento en la convivencia partidaria que no es conveniente".

"Lo que hicimos fue conveniente para nuestro país, no solamente evitamos un juicio internacional de US$ 1500 millones sino que el juicio hubiese generado una parálisis en el puerto que no es la realidad", agregó.

Por último, el presidente de la ANP, Juan Curbelo volvió a respaldar el acuerdo firmado. "El gobierno llevó adelante un gran acuerdo que traerá un nuevo puerto, que nos posicionará como el principal puerto hub de la región. Hemos tenido los mejores años de actividad portuaria, movimiento sostenido de contenedores y vamos a tener menores costos y una mejora en la conectividad en las navieras. Cada vez tenemos más servicios y conectividad. Estamos convencidos de lo que se hizo, va a ser una gran transformación", aseguró.