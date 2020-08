Qué pasó con los olores y la envidia a MacGyver

Hola. Bienvenido a Pícnic! una experiencia que compartimos para explotar nuestros sentidos, para dejar volar la imaginación y, en estos días de burbujas, para enterarnos de qué pasa en las otras que no siempre frecuentamos. Estos meses de pandemia han generado más burbujas, algunas muy oscuras, zonas en las que nos escondemos con la esperanza de que ahí estaremos a salvo. Algunas son solo rutinas o modos de hacer, y nos ayudan a ordenarnos la vida. Otras nos constriñen y aprietan, evitan que divaguemos el alma por caminos que no solemos transitar. Estas últimas solo nos empobrecen. Hoy te propongo pinchar burbujas para probar sabores, aromas, colores y sonidos que no suelen estar en tu zona de confort. Soy Carina Novarese y me gustaría conocer tu opinión y tus sugerencias. Me podés escribir por acá.