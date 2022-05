¿Qué pasó en el penal de Fagúndez? El pedido del Colo y las palabras de Rochet

Nacional le ganó 3-0 a Red Bull Bragantino este martes por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central, con un tercer gol anotado por el juvenil Franco Fagúndez mediante tiro penal cuando el partido ya estaba definido a favor de los albos.

La ejecución de la pena tuvo unas situaciones previas que llamaron la atención, porque Fagúndez tomó la pelota para patearlo y “el Colo” Juan Ignacio Ramirez le pidió para rematarlo. Ambos delanteros habían ingresado en el segundo tiempo y compartieron ataque, en busca de su gol.

El juvenil fue quien ocasionó la mano que generó el penal, levantando su brazo a modo de reclamo al ver el contacto del defensor brasileño. La acción fue vista por el juez de línea de ese sector, que fue quien observó la infracción y le avisó al árbitro Wilmar Roldán.

Leonardo Carreño

El festejo de Fagúndez

Al cobrar el penal el juez colombiano, Fagúndez inmediatamente tomó la pelota, como para patearlo él, y no la soltó.

El Colo se le acercó y se lo pidió, pero el juvenil se hizo cargo de la ejecución.

Además, Sergio Rochet, capitán del equipo, corrió desde su arco para decirle algo a Fagúndez antes de su remate.

El juvenil cobró la falta y tiro entró con mucha incertidumbre luego de pegar en el palo, la espalda del arquero, y en el otro palo, para de esa forma sellar el 3-0.

😱 ¡Un penal increíble en la CONMEBOL #Libertadores! 👀



🇺🇾⚽️ Franco Fagúndez estrelló su remate en el palo y la suerte jugó a su favor: la pelota rebotó en la espalda del arquero Cleiton, pegó en el otro palo y fue gol de @Nacional.#GloriaEterna pic.twitter.com/QH6tVogApU — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 25, 2022

En el festejo, Fagúndez se colgó del tejido junto a los hinchas de la Abdón Porte y al volver a la cancha tuvo el saludo del Colo. Luego, Nacional selló la victoria con la que quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero logró pasar a la Copa Sudamericana.

El uno lo tenía Gigliotti

La situación entre Fagúndez y Ramírez se dio cuando el argentino Emmanuel Gigliotti ya no estaba en el campo de juego.

El 9 tricolor es el encargado de los penales, como lo hizo la semana pasada ante Vélez al anotar el 2-2 parcial.

El técnico del equipo, Pablo Repetto, así lo había manifestado luego de una serie de penales que fallaron el argentino, ante Boston River, y también Felipe Carballo, en el partido ante Estudiantes por la Libertadores.

“Hoy Gigliotti tiene el uno, quizás si no hubiéramos tenido los penales ante Boston, lo hubiera pateado él ante Estudiantes. Por Copa se dio que pateó Carballo, que había pateado muy bien ante Boston, y no se nos dio de poder convertir en ese partido. El uno lo tiene Gigliotti; en la medida que él no se encuentre en condiciones, hay otras opciones. Ante Estudiantes, Gigliotti y Carballo resolvieron entre ellos y no tengo nada para decir, me pareció bien la decisión por un tema de confianza, Felipe había pateado bien ante Boston, y como lo erró ante Estudiantes ahora se está hablando de este tema”, expresó el entrenador tricolor en Último al arco de Sport 890 el 20 de abril.