Nacional: tras una serie de penales errados, Pablo Repetto decidió quién los ejecutará

Los penales a favor se transformaron en un dolor de cabeza para Nacional el año pasado y continuó en el presente con los tiros fallados frente a Boston River y especialmente contra Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

Por eso, el técnico Pablo Repetto tomó una decisión sobre quién se encargará de ejecutar el próximo: “Hoy Gigliotti tiene el uno, quizás si no hubiéramos tenido los penales ante Boston, lo hubiera pateado él ante Estudiantes. Por Copa se dio que pateó Carballo, que había pateado muy bien ante Boston, y no se nos dio de poder convertir en ese partido. El uno lo tiene Gigliotti; en la medida que él no se encuentre en condiciones, hay otras opciones. Ante Estudiantes, Gigliotti y Carballo resolvieron entre ellos y no tengo nada para decir, me pareció bien la decisión por un tema de confianza, Felipe había pateado bien ante Boston, y como lo erró ante Estudiantes ahora se está hablando de este tema”, expresó el entrenador tricolor en Último al arco de Sport 890.

Diego Battiste

Pablo Repetto

Contra Boston River fallaron Emmanuel Gigliotti y Alex Castro, ambos tiros atajados por el golero Silva, pero que se repitieron por invasión y adelantamiento. En la tercera ocasión lo remató Felipe Carballo, alto y arriba, y marcó el gol.

El volante volvió a ejecutar con éxito otro penal frente a Boston en el segundo tiempo. Por ese motivo en el partido siguiente, contra Estudiantes, Carballo fue encargado de rematar el penal que sancionó el colombiano Wilmar Roldán, pero en esa ocasión se lo atajó el golero Mariano Andújar. El partido en el Parque Central terminó 0-0.

El año pasado Nacional sufrió una situación similar con Gonzalo Bergessio. El argentino marró dos penales seguidos en el Apertura: contra Villa Española su remate pegó en el caño y frente a River Plate se lo atajó Salvador Ichazo.

Diego Battiste

Penal ejecutado por Bergessio

Comenzó el Clausura y Rodrigo Formento de Progreso le atajó otro tiro penal a Bergessio, quien después convirtió ante Sud América, pero frente a Rentistas falló dos veces el mismo penal: en ambas ocasiones se los atajó Nicolás Rossi, pero el árbitro lo hizo repetir por adelantamiento, por lo que en la tercera ocasión lo tiró Leandro Fernández y fue gol.

Después de eso, el argentino Fernández continuó pateando desde el punto blanco.