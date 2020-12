Qué pasó en la interna de Nacional con el básquetbol: de no jugar a retirar al equipo de la cancha

El Club Nacional de Football tuvo una tarde de idas y vueltas este martes en la previa del partido ante Aguada por las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, encuentro que finalmente no se disputó, por decisión del gobierno.

Ante los 15 casos de covid-19 en el plantel tricolor, los dirigentes de la Comisión de Básquetbol, un apéndice del club que se maneja de forma independiente, decidió en primera instancia no presentarse al encuentro que se iba a disputar en el Antel Arena desde las 19:15, pero un par de horas después esa resolución fue revertida y los albos decidieron que sí se iban a jugar con un plantel formado por juveniles más el norteamericano Dominique Morrison, y que sería dirigido por un entrenador de las divisiones formativas.

Fue una tarde movida en la interna del club, un día antes del crucial partido de fútbol que jugarán este miércoles ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central.

¿Se juega o no se juega?

Este martes la gran pregunta en el ambiente del básquetbol era si Nacional se iba a presentar o no al partido ante Aguada luego de que en los últimos días se confirmaran 15 casos de coronavirus en su equipo, cuerpo técnico y dirigentes.

La comisión del club, que preside Ariel Martínez, decidió que no sería así y envió un comunicado vía mail a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), con copia a Aguada, en el que comunicaba que no se iba a presentar al encuentro.

La Mesa del Consejo de la Liga Uruguaya de Básquetbol recibió email de la Comisión de Basketball del Club Nacional De Football @CNdeFbasketball con copia a @Aguada_oficial expresando que en el día de hoy no se presentará al partido que estaba fijado entre ambas instituciones. — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) December 1, 2020

Así lo comunicó la Federación a las 14.39 en sus redes sociales.

Esa sorpresiva determinación significaba que los rojiverdes, al asistir al partido, iban a ser dados como ganadores y que la serie semifinal se iba a igualar 1-1.

Pero todo cambió en un rato. Más de dos horas después, a la hora 17.16, la misma Federación a través de la cuenta de Twitter de la Liga informó que Nacional cambiaba su posición y se presentaba "el mejor plantel disponible para enfrentar el cotejo pautado para el día de hoy".

La Mesa de la LUB recibió otro email de la Com. de Basketball del Club Nacional De Football con copia a @Aguada_oficial expresando que "se revisó la decisión antes comunicada y habremos de presentar el mejor plantel disponible para enfrentar el cotejo pautado para el día de hoy". — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) December 1, 2020

¿Qué pasó en Nacional?

Ante la magnitud de la situación, la presidencia de Nacional, con José Decurnex al mando, tomó las riendas del asunto, dejando en segundo plano a la comisión.

Desde la cúpula tricolor se entendió que la determinación de no presentarse, adoptada por la subsección de básquetbol, fue una decisión apresurada que inmediatamente fue revertida.

Cuando Nacional envió la primera comunicación a la Federación de Básquetbol, la directiva principal de Nacional estaba reunida para ver cómo manejaban la situación.

Tras la salida del primer mail, que la Federación hizo público, el vicepresidente Alejandro Balbi se comunicó con la FUBB para informar que esa, aunque partía de un canal de comunicación oficial, no era la decisión del club y que el equipo se iba a presentar a jugar ante Aguada.

Primera desprolijidad que dejó expuesto a Nacional, porque hasta ese momento la FUBB valoraba la que oficialmente habían recibido vía mail a través de la cuenta oficial del club.

En esos momentos, los directivos de Nacional estaban intentando mantener una comunicación con las autoridades del básquetbol, que preside Ricardo Vairo, y del deporte, que encabeza Sebastián Bauzá, porque la directiva del club que tiene a Decurnex como presidente entendió que eran los que debían resolver el tema de la disputa del encuentro.

Para la directiva principal de Nacional, el partido no debía jugarse debido a que su equipo no estaba en condiciones, pero no iban a dejar de presentarse.

Por esa razón, habían dispuesto que se iban a presentar por una cuestión de “deportividad”, como se pudo ver en las remeras que lucieron los juveniles jugadores en el Antel Arena.

Nacional presente en el Antel Arena#SomosNacional 🏀🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/OSSpojASjd — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) December 1, 2020

En medio de la tarde, Decurnex tuvo una comunicación con el secretario Nacional de Deporte, Bauzá, quien le indicó que ese mismo martes se iban a tomar medidas inmediatas, sin adelantarle cuáles iban a ser.

La comunicación oficial del gobierno, a través del presidente de la República Luis Lacalle Pou, se produjo en el momento que Balbi se dirigía hacia el Antel Arena. ¿Qué lo motivó al vicepresidente a ir al estadio cerrado? Fue luego que los tricolores recibieron la información que había un caso positivo en un jugador de Aguada.

El vicepresidente concurrió para retirar a los jugadores del equipo que ya habían salido a la cancha y realizaban ejercicios precompetitivos.

Balbi les comunicó a los juveniles que no iban a jugar el partido debido a que había un caso en Aguada y no querían exponerlos.

Casi en paralelo, la actividad del básquetbol se suspendió por determinación de las autoridades del gobierno. La comunicación llegó a los directivos de la FUBB que estaban en el estadio.

Más tarde, el gobierno anunció que a partir de este miércoles y por 18 días se suspendían todos los deportes en espacios cerrados, entre los que está el básquetbol.