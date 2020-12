García Morales vs Decurnex en la semifinal mediática: "Me quedo sin palabras para explicar el papelón"

La suspensión de los partidos de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol programadas para el martes, generaron la reacción del capitán de Aguada, Leandro García Morales, quien cargó de responsabilidades e irresponsabilidades a Nacional.

Este martes en el Antel Arena debieron jugar Aguada-Nacional y Urunday Universitario-Trouville.

La Federación explicó a Referí que no se podían suspender los partidos a pesar de los casos positivos de covid-19 porque no estaba reglamentado y, además, porque los semifinalistas no se pusieron de acuerdo en postergar los encuentros.

A raíz de esta situación, este martes el gobierno suspendió toda la actividad en gimnasios a partir de este miércoles, y las semifinales del básquetbol desde el martes.

El partido fue suspendido cuando los jugadores del plantel principal de Aguada y un equipo de juveniles de Nacional, ante la ausencia del plantel principal, estaban en la cancha realizando el calentamiento. El encuentro comenzaba a las 19.15.

Tras la suspensión, García Morales cargó todas las responsabilidades e irresponsabilidades a Nacional.

“Me sorprende. Nunca pensamos que pudieran suspender el partido por arriba de la Federación. Me quedo sin palabras para explicar el papelón este. Estos chicos no tendrían que hacer esto. Los padres de estos chicos no podrían permitir que estuvieran acá. Todos estos chicos tienen edad para ser hijos míos. No pueden estar acá haciendo una actuación mientras los dirigentes manipulan por atrás con resultados deportivos. Esto quedó desvirtuado. Como a Nacional se le infectó el equipo, se termina la Liga”, comenzó expresando.

Además, dijo que como nadie denunciaba públicamente la situación que se estaba viviendo en el plantel de Nacional con 15 jugadores contagiados, se expresó públicamente y entendió que era importante que se supiera lo que sucedía en los tricolores, rivales en esta llave de las semifinales de la Liga. Lo sucedido lo definió como “situaciones graves”.

Luego volvió al tema de la suspensión. “Así como Nacional anda por atrás averiguando las cosas, ya sabíamos que no se iba a jugar. Que salgo a calentar, que me pongo una camiseta con un mensaje. Son ridiculeces que no pertenecen a nuestro básquetbol. Traemos cosas del fútbol que no son necesarias. Todos los errores fueron de Nacional. Pasaron por encima de la Federación para conseguir un permiso a través del ministerio para jugar con un jugador infectado que no solo contagió a jugadores de Nacional, sino a los de Defensor, a los nuestros. No se pueden hacer las cosas así. Si no se respeta a la Federación, ¿entonces vamos a empezar a hacer todo lo mismo? ¿Empezamos con esa? Y Nacional se victimiza diciendo que hay que jugar en la cancha. Son cosas que no pueden suceder”.

García Morales manifestó que Aguada a lo largo del año lo sancionaron por distintas situaciones y le quitaron seis puntos. El club lo aceptó, y entiende que los demás no actúan igual.

Finalmente denunció sobre Nacional: “No solo tienen positivos, sino que no avisaron. Una barbaridad. Un error grave no deportivo sino en la emergencia sanitaria. Es una barbaridad”.

Concluyó afirmando que la Liga “continuará cuando quiera Nacional”.

La respuesta de Decurnex

El presidente del Club Nacional de Football, José Decurnex, habló de la situación vivida este martes en el Antel Arena y se refirió a las declaraciones de García Morales.

El titular de los tricolores, que tomó las riendas de la situación por sobre la Comisión de Básquetbol del club, indicó que fue “totalmente desacertada” la decisión por parte de la FUBB de jugar el partido.

“Nacional siempre estuvo en contra de jugar este partido (…) Era complejo jugar un partido donde uno de los clubes no tenía los jugadores para poderlo hacer”, declaró este miércoles en 100% Deporte de radio Sport 890.

Nacional decidió presentar un equipo en cancha simplemente “por deportividad”, agrego Decurnex

El titular tricolo explicó que al enterarse este martes que hubo dos positivos en Aguada, le pidió al vicepresidente del club, Alejandro Balbi, que concurriera al Antel Arena para “evaluar la situación” y no presentar al equipo de confirmarse los casos en el equipo rival.

También indicó que la medida de jugar con un equipo de juveniles era para marcar la disconformidad con la fijación del partido y aclaró que los jugadores iban a estar uno o dos minutos en cancha para no ser expuestos.

“Hay muchos que hablan y después, a la luz de los hechos, prefieren el puntito de turno y no la deportividad real”, manifestó.

Decurnex señaló que la Comisión de Básquetbol tricolor tomó “una decisión apresurada” al pretender en primer momento no presentarse al partido, lo que “se conversará internamente en el club”. “Cuando nos enteramos de la comunicación que había salido (de la Comisión de Básquetbol), comunicamos a las autoridades (de la FUBB) que esa no era la opinión del club", indicó.

Con respecto a los dichos de García Morales, expresó: “Él es un gran jugador, pero sería bueno que revise su concepto de deportividad y desde ahí tal vez se puede hablar con más tranquilidad. No depende lo que haga el club, con 121 años de historia, de la opinión de un jugador de básquetbol”.

También señaló que el club analizará toda la situación y tomará las medidas internas que crea pertinentes.