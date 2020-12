¿Por qué no suspenden los partidos semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol?

La Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) mantuvo para este martes las semifinales de la Liga Uruguaya, Aguada-Nacional (19.15) y Urunday Universitario-Trouville (21.15) en el Antel Arena a pesar de los 15 casos positivos de covid-19 en Nacional, la suspensión de los entrenamientos de Urunday este lunes y que el plantel de Aguada está en cuarentena.

El gobierno recordó este lunes a la FUBB que los clubes deben respetar las cuarentenas y no podrán jugar durante el período de aislamiento.

En el caso de Nacional, el plantel está aislado hasta el viernes. Recién después de los hisopados y resultados negativos, podrán volver a competir.

Trouville tiene a un jugador aislado y Urunday Universitario a dos.

¿En este escenario, por qué la FUBB mantuvo la fijación de los partidos? El presidente de la Federación, Ricardo Vairo, explicó a Referí que el básquetbol firmó un acuerdo con la empresa Tenfield, a partir del cual brindó apoyo económico, para terminar el Metropolitano (que finalizó en fecha, con la consagración de Urupán de Pando), terminar la Liga 2019-2020 este año y comenzar el 25 de enero la Liga 2020-2021 con un formato más corto.

Acordaron jugar una Liga 2021 reducida a cuatro meses, desde el 25 de enero a junio. El formato original es de ocho meses (octubre-mayo)

Este acuerdo fue suscrito entre la FUBB y la empresa que tiene los derechos de TV luego que todos los clubes votaron las fechas.

Vairo explicó a Referí que este calendario con todos los detalles fue aprobado por unanimidad por los clubes y por la gremial de jugadores.

“No se votó que ante una determinada cantidad de casos positivos de covid-19 un equipo pueda perder el partido o que se suspenda el encuentro, por esa razón no podemos suspender el partido y darlo ganado a Aguada (en la semifinal de este martes ante Nacional), y también tenemos que respetar lo que votaron los clubes de terminar la temporada 2020 antes del 31 de diciembre”, dijo.

Consultado por qué razón no suspenden la actividad y retrasan la Liga 2021, dijo: “El sentido común me dice que me debo aplicar al reglamento que es la mejor forma de caminar por mi rol. El reglamento lo hicieron ellos (los clubes)”.

Los cuatro clubes semifinalistas fueron consultados por la FUBB sobre la posibilidad de postergar los partidos fijados para este martes y no se pusieron de acuerdo.

Por otra parte, atrasar la liga más allá de 2020 implica para los clubes pagar un mes más de contratos y existe la posibilidad que tengan que postergar la Liga que debe comenzar el 25 de enero.

¿Se juega Aguada-Nacional?

El partido está fijado, explicó Vairo. “Si se juega o no es otra historia”, agregó.

Por disposición del Ministerio de Salud Pública, los positivos de covid-19 de Nacional no pueden jugar. Los jugadores que están aislados deben esperar hasta el viernes, cuando serán hisopados y si dan resultados negativos quedarán habilitados a competir.

Por su parte, los jugadores de Aguada están aislados hasta la hora 17 de este martes, cuando se conocerán los resultados de los hisopados que les realizaron. Los casos positivos no juegan. Los negativos podrán actuar este martes de noche.

El caso de Urunday Universitario

Por su parte, Urunday espera por los hisopados que le realizaron a los dos jugadores que están aislados. En caso que uno de ellos dé positivo, todo el plantel quedará aislado hasta el domingo y no podrá jugar este martes ni el viernes.

Nacional derrota 1-0 a Aguada y Urunday-Trouville igualan 1-1 el playoffs semifinales que se resuelven al mejor de 5 partidos.

El 10 de diciembre deben comenzar las finales de la Liga, que se jugarán a siete encuentros, para terminar el último día de este año.