Gobierno pidió respetar las cuarentenas y García Morales tildó de irresponsabilidad a Nacional

La Liga Uruguaya de Básquetbol había ingresado en su penúltima ronda, las semifinales, cuando los coletazos de la pandemia de covid-19 pasaron factura. Urunday Universitario suspendió este lunes los entrenamientos porque tiene a tres jugadores aislados por contactos directo con positivos del virus, y anunció que no se presenta a jugar el martes. Nacional tiene 15 casos positivos en su plantel y ya aviso que no juega el martes. Aguada espera por la evolución de sus jugadores, después de haber enfrentado a los tricolores en la primera semifinal el pasado martes, en pleno proceso de contagio. Leandro García Morales, el capitán de Aguada, exigió a Nacional pedir disculpas públicamente por “poner a todos en riesgo”.

El básquetbol uruguayo quedó envuelto en un tsunami de información, de acusaciones y de decisiones, que tendrá que encauzar la Federación Uruguaya de Básquetbol este mismo lunes de noche.

Inés Guimaraens

Por lo pronto, el presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, confirmó que hasta la hora 16 del lunes la fijación de los partidos semifinales del martes Aguada-Nacional y Trouville-Urunday Universitario se mantienen en pie. Los tricolores están 1-0 en su serie y los Trouville-Urunday 1-1. Definen al mejor de cinco partidos.

¿Dónde empezó todo?

El miércoles 25, al otro día de la primera semifinal, Santiago Álvarez se sintió mal, hizo fiebre y llamó al médico. Fue aislado por posible caso de covid-19. Le realizaron un hisopado y el jueves dio positivo.

El plantel de Nacional entrenó en forma normal los días miércoles y jueves. El viernes, los jugadores Marcel Souberbielle, Carlos Cabezas, el técnico Leonardo Zylberstein, el asistente Alejandro Muro y el preparador físico Mauricio Márquez confirmaron tener síntomas. Los hisoparon y también dieron positivos.

Ese día, la FUBB resolvió suspender la segunda semifinal.

Por la aparición de un resultado positivo en un jugador de @CNdeFbasketball, el partido de @Aguada_oficial v @CNdeFbasketball fijado para esta noche, -tal cual lo indica el reglamento-, se postergó para mañana sábado en horario a confirmar. Se aplica Protocolo Sanitario del MSP. — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) November 27, 2020

El sábado fue hisopado todo el plantel de Nacional y como resultado arrojaron 15 positivos en los tricolores. Los jugadores Santiago Álvarez, Marcel Souberbielle, Carlos Cabezas, Santiago Moglia, Manuel Romero, Ignacio Juárez, Juan Manuel Ruiz, Juan Diego Couto, Jonathan Sacco, además de Leonardo Zylberstein (entrenador), Alejandro Muro (asistente), Mauricio Márquez (preparador físico), Jackie Macadar (encargada de coaching), Wilson Píriz (oficial de cumplimiento) y Ariel Martínez (presidente).

Bruno Tasende basqueturuguay.uy

Fueron negativos: Hatila Passos, Dominique Morrison, Charles Mitchell, Juan Carlos Baptista, Martín Larrea, Martín Quiroga, Alan Sosa, Patricio Prieto, Andrés Delgado y Enrique Berhouet.

Los negativos quedaron aislados hasta este viernes. Si dan negativo podrán jugar el sábado.

Los positivos están todos aislados.

La FUBB mantuvo la fijación

Este domingo a medianoche, la Federación emitió un comunicado en el que informó sanciones y que mantenía la fijación de la fecha del martes, incluso ante los 15 casos positivos de covid-19 de Nacional.

RESOLUCIÓN de la Mesa del Consejo de la Liga Uruguaya de Básquetbol: pic.twitter.com/W1HWWKfSjQ — Liga Uruguaya de Básquetbol (Oficial) (@LUB_Uy) November 30, 2020

La resolución establece suspender previamente al Oficial de Cumplimiento de Nacional, Wilson Pírez. Conminar al club a designar un Oficial de Cumplimiento en plazo de 24 horas y mantener la fijación del partido del martes en el Antel Arena, en horario a determinar, entre Aguada y Nacional, que jugarán la segunda semifinal. Este martes también tienen que jugar Urunday-Trouville su tercer partido.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Este lunes de tarde las autoridades del gobierno manifestaron a las del básquetbol que deben respetar las cuarentenas. En ese caso, Nacional no puede jugar la semifinal del martes. En la misma situación se encuentra Urunday Universitario.

Lo que dice Nacional

“Queremos que fijen los partidos un día que podamos ir. Lo sensato sería parar el torneo, porque no tiene sentido fijar algo que no se puede jugar”, dijo a Referí el presidente de la subcomisión de básquetbol de Nacional, Ariel Martínez.

Por su parte, el integrante de la directiva del club, Alejandro Orellano manifestó: “Como club entendemos que hay que poner por delante la salud. Estamos haciendo un seguimiento al tema. No están dadas las condiciones para jugar. Esto excedió el tema deportivo. Nacional quiere salvaguardar la salud pública en general. Este no es un tema solo de la FUBB. Es un tema público”.

¿Se le fue el tema de las manos a Nacional?

Desde el club expresaron a Referí que ante el primer caso positivo de covid-19, el de Álvarez, el jugador fue aislado, el mismo miércoles.

Sin embargo, el jueves entrenaron y recién suspendieron los entrenamientos el viernes.

Esta situación generó malestar entre los jugadores rivales, especialmente en el capitán de Aguada, García Morales, quien expresó públicamente su molestia por el proceder de los albos.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

A raíz de la forma en que Nacional trató el tema, la Federación suspendió al oficial de cumplimiento de los tricolores y dejó en manos de los neutrales la situación, para definir si deben elevar denuncias a la Secretaría Nacional del Deporte.

¿Qué pasa con Aguada?

Aguada realizará los hisopados este martes, a la semana del último contacto con los jugadores de Nacional. Todo el plantel está en cuarentena.

Recién en la noche o el miércoles se conocerá si hay jugadores positivos.

El enojo de García Morales

A raíz de la situación que se planteó, García Morales se expresó en redes sociales, calificó de “una barbaridad” el procedimiento de Nacional ante los casos positivos, dijo que el club debía pedir disculpas porque expuso a todos los jugadores a contagio y que “Nacional en ningún caso es la víctima en esta situación”.

Luego, el capitán expresó en el programa Pica al Naranja de AM970 Universal: "Tengo a mi hija encerrada en mi casa esperando que me dicen los médicos, no está yendo al colegio. Ellos no pueden pasar tanto rato sin decir nada, deberían reconocer que actuaron de manera incorrecta".

Bruno Tasende basqueturuguay.uy

Siguió cargando responsabilidades a los tricolores. "Nacional escondió la información, esa es mi molestia. Ya no importa cómo sigue la Liga, esto trascendió lo que es basquetbolísticamente", dijo.

¿Cuál es la situación de Trouville?

No tiene caso positivos. El jugador Pomoli está aislado desde el sábado por contacto con positivo. Será hisopado el jueves para conocer su situación sanitaria.

¿Qué sucede en Urunday?

La comisión de básquetbol decidió suspender los entrenamientos porque la fisioterapeuta y dos jugadores estuvieron en contacto directo con positivos de covid-19.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Además, el club expresó a la Federación que no se presentará a jugar el martes a raíz de esta situación.