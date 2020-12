¿Quién es el uruguayo que eliminó al campeón de la Libertadores, Flamengo, en Maracaná?

Racing de Avellaneda eliminó por penales de la Copa Libertadores a Flamengo, el actual campeón, este martes de visita en Río de Janeiro, en una victoria que los medios argentinos han catalogado como un “Maracanazo”.

Y como en el primer “Maracanazo”, el del Mundial de 1950 ganado por la celeste, un uruguayo fue protagonista: Fabricio Domínguez Huertas, el volante de 22 años que se encargó de ejecutar el último penal, de forma notable, con el que los albicelestes sellaron su clasificación histórica a cuartos de final luego de una tanda perfecta.

Con tres partidos en la Primera de Racing, el primero el pasado 20 de noviembre ante Atlético Tucumán y los otros dos de ellos en Copa Libertadores ante Flamengo, el nombre de Domínguez sonó por primera vez para los hinchas uruguayos, muchos de los cuales se preguntaron de dónde salió este jugador sin pasado en las canchas del Campeonato Uruguayo.

Con 22 años, Domínguez llegó a Racing en 2018, año en el que no jugó y solo una vez estuvo como suplente, en 2019 pasó a Tigre para jugar el Nacional B, en la que disputó 10 partidos y tuvo su debut en la máxima categoría.

Este año lo comenzó en Tigre, donde disputó sus dos primeros partidos en la actual Copa Libertadores, hasta que Sebastián Beccacece, el técnico de Racing, decidió sumarlo a su plantel para este segundo semestre.

Antes de su debut, el volante estuvo de suplente en los dos partidos por fase de grupos ante Nacional, club en el que hizo formativas, tanto en Avellaneda como en el Gran Parque Central.

Juveniles en Nacional, donde era “valorado”

“Nací en Montevideo y pasé toda mi infancia allí, siempre jugando a la pelota. Desde los cuatro años que juego baby fútbol, pero allá no es como acá. En Uruguay se juega nueve contra nueve en cancha de tierra. Por eso somos todos guerreros, je”, dijo Domínguez al sitio partidario Racing del alma, en una entrevista de 2018.

El volante, que comenzó como enganche y de la mano de Chacho Coudet pasó a la banda, hizo formativas en Nacional.

“Cuando terminé la etapa de baby fútbol me fui a Nacional. Y después de un par de años en el Bolso, me vine para Argentina”, comentó en la nota.

Desde los tricolores indicaron a Referí que “era un jugador valorado” por el club, pero que su padre y su representante decidieron llevarlo al fútbol argentino.

Domínguez primero se probó en Independiente, el otro grande de Avellaneda, pero finalmente, al surgir la posibilidad de Racing, decidió pasar al otro club de dicho barrio.

“Soy un clásico enganche”, dijo en 2018 al hablar de su posición. “Me gusta mucho pegarle al arco de media distancia y asistir a mis compañeros para dejarlos mano a mano con el arquero. También me gusta meter muchos cambios de frente. Lo que me cuesta un poquito es el tema de correr, je. Pero el Chacho me volvió loco con ese tema y lo mejoré. Ya me siento en el ritmo futbolístico que necesito para estar en Primera”, indicó.

En el actual Racing de Baccacece, el volante es utilizado como lateral o volante por derecha, con mucha llegada al ataque, como en la gran jugada que hizo para el gol con el que Racing abrió la serie ante Flamengo en Avellaneda.

En 2018, cuando llegó a Racing, coincidió con otro uruguayo, a quien elogió. “Yo lo conocía porque es uruguayo también, pero la verdad que entrenar con Rodrigo Amaral es un lujo. Teniéndolo cerca se aprende mucho de él y la verdad que técnicamente es muy bueno. Ahora bajó de peso y la está rompiendo. Además, aunque él también sea un pibe como yo, ya tiene experiencia y me aconseja mucho para seguir creciendo en mi carrera”, dijo en aquel momento.

Además, manifestó cuál es su mayor aspiración. “Mi sueño es jugar la Copa del Mundo con Uruguay”, indicó.

“Quedé como loco después de ver este Mundial (Rusia 2018). Somos tres millones de habitantes pero nos las ingeniamos para dar pelea y me genera orgullo como juega la selección. Mi mayor deseo es compartir un plantel con Suárez, Cavani, Godín. Ojalá algún día pueda vestir la celeste”, dijo el volante que se sumó a la lista de uruguayos por el mundo y que ya sabe lo que es hacer historia en Maracaná.