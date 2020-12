El gobierno suspendió los partidos Aguada-Nacional y Urunday-Trouville

Los partidos entre Aguada-Nacional y Trouville-Urunday Universitario que se iban a disputar este martes en el Antel Arena por la segunda fecha de los playoffs semifinales de la Liga Uruguaya, fueron suspendidos por una decisión del gobierno nacional a raíz del crecimiento de los casos de covid-19, de acuerdo a lo que informaron dirigentes de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB).

La decisión se tomó a escasos minutos de que comenzara el encuentro entre Aguada y Nacional (19:15) y mientras el quinteto aguatero realizaba el calentamiento en la cancha y el de Nacional exhibía una camiseta con el mensaje "Deportividad en la cancha".

La información fue brindada en el escenario por Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, en Sport 890: "Me llamó Álvaro Butureira (dirigente de la FUBB) y me comunicó que Sebastián Bauzá (director de Deporte) lo llamó y le dijo que por orden del gobierno quedaba suspendido este partido y el siguiente".

Mientras tanto, el jugador de Aguada Leandro García Morales, culpó de esta determinación a los dirigentes de Nacional: "Me sorprende esta decisión, nunca pensamos que podían suspender por arriba de la federación", dijo a la televisión, y agregó: "Me quedo sin palabras para explicar este papelón. Quedó todo desvirtuado y como a Nacional se le infectó el equipo se terminó la Liga. Todo el teatro de no jugar, jugar, salgo a calentar, me pongo una camiseta con mensaje, son ridiculeces que no pertenecen a nuestro básquetbol. Todos los errores fueron de Nacional".

El encuentro entre Nacional y Aguada estuvo en duda durante toda la jornada debido a que el plantel tricolor tiene a 15 integrantes del plantel con covid-19.

Debido a que la FUBB resolvió fijar el partido de todas formas, los dirigentes de Nacional después de anunciar que no se iban a presentar, decidieron hacerlo con un plantel de juveniles.

Asimismo, en el correr de la tarde del martes, también se registraron positivos en Aguada: primero fue el ayudante técnico Fernando Cabral y luego el jugador Sebastián Izaguirre.

A pesar de todo los equipos estaban prontos para jugar. Aguada había confirmado el quinteto inicial con Thornton, Davis, García Morales, Roberts y Bavosi, mientras que los tricolores, que iban a ser dirigidos por el técnico de minis Andrés Antúnez, iban a empezar jugando con el estadounidense Morrison y los juveniles Sacias, Cardona, Ciociano y Petracca.

"Los padres de estos chicos (de Nacional) no pueden permitir que estuvieran acá haciendo una actuación, mientras los dirigentes manipulan los resultados deportivos", expresó García Morales.

Debido a que los juegos fueron suspendidos por una decisión gubernamental, se mantienen los resultados. Es decir que Nacional y Urunday ganan las llaves a cinco partidos por 1-0 ante Aguada y Trouville.