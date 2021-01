Qué se sabe, cómo mirarlo y quiénes son los famosos que firmaron para Masterchef Argentina

Luego de la consagración de Claudia Villafañe como la ganadora del popular reality argentino de cocina MasterChef Celebrity, Telefé anunció su segunda temporada. El comienzo de las grabaciones se estima para mediados de febrero y aunque aún no se ha confirmado el horario, todavía se espera algo similar a la primera temporada, donde ocupaba el prime time de la noche de Telefé, saliendo al aire de lunes a jueves a partir de las 22:30 y los domingos a las 22 para la gala de eliminación.



Entre los que ya firmaron un acuerdo para la nueva temporada se encuentran la actriz y vedette, Carmen Barbieri, quien sigue los pasos de su hijo Fede Bal; la conductora y actriz Flavia Palmiero; Juanse, el exlíder de Los Ratones Paranoicos; la influencer Dani "La Chepi", la actriz Andrea Rincón; el actor Gastón Dalmau; Candela Vetrano, actriz de Casi Ángeles; y el actor y cantante Cae.

Por su parte, se rumorea que el polémico hijo del "Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis, Alexander Caniggia, será también parte del certamen y se espera su confirmación en las próximas horas.

"La verdad que me llevo muy bien con la cocina pero, así como me llevo bien, me llevo muy mal", reveló Candela Vetrano en redes, mostrándose como una gran seguidora del programa y muy entusiasmada por la nueva temporada de la que formará parte.

En sus publicaciones en redes, muchos de los futuros participantes subieron "posteos" firmando el contrato del popular show conducido por Santiago del Moro y se mostraron emocionados por esta nueva oportunidad. La idea del "reencuentro" con la cocina durante el confinamiento por el covid-19 también fue planteada por muchos.

El show de Telefé con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurados fue lo más visto del año con un promedio de rating de 16,76 puntos y 56,49% de share durante la semana, y unos 18,09 puntos promedio de rating en sus galas de eliminación los domingos.

Cómo mirarlo

El popular show se podrá ver en las noches de Telefé con horario a confirmar, aunque posiblemente en el prime time de las 22 o 22:30 cuatro días a la semana, con la gala de eliminación los domingos en un horario similar (al igual que en su primera temporada).

Sin embargo, si no se cuenta con el canal, o se quiere volver a ver el programa o ponerse al día con los capítulos, la página de Telefé publica todos los episodios por un mes para que el usuario los pueda consumir cuando desee.

El Cronista