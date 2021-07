“Queremos a la ANPL como la gran representante de la familia tambera”

Carlos Torterolo integra una tercera generación familiar de productores de leche, con uno de sus hijos trabajando en la empresa. Ejerció la veterinaria de modo liberal más de 20 años en pequeños tambos. Estuvo toda su vida radicado en el campo. Produce en Rincón de la Torre, San José, a pocos kilómetros de la usina Nº 8 de Conaprole. Al inicio, con 14 vacas produjo 140 litros por día en un predio de 60 hectáreas comprado con financiación bancaria. Hoy produce más de 8 millones de litros al año, a un promedio por vaca de 25 litros, con 950 vacas en ordeñe en tres tambos, “con el desafío de seguir buscando más eficiencia en todos los procesos”. Presidió la Asociación de Productores de Leche de Rodríguez; fue presidente de la ANPL durante la conmemoración de los 75 años; integró el directorio de Prolesa; participó en comisiones como la de Brucelosis; y desde hace más de 30 años integra un grupo de productores en el que se procesa un relevo generacional importante.

¿Qué lo motivó a aceptar volver a ser candidato a presidente de la ANPL?

Un grupo de productores de primera línea, que están trabajando en gremiales, con mucha ascendencia e historia productiva nos ha propuesto encabezar esta lista, bajo la consigna de representatividad y participación. Siempre hemos mantenido un compromiso familiar con el gremio, los productores y la producción. Estábamos un poco alejados de la movida, pero hemos dado un paso al frente porque vale la pena esta organización maravillosa, con más de 80 años, lo que implica derechos y también obligaciones. Tenemos más organizada nuestra empresa y decidimos acompañar con ganas. No es una oposición, es una opción para que los productores tengan en consideración. La situación del gremio, los cambios que ha sufrido la ANPL en los últimos tiempos, con una pérdida importante de servicios, socios y representatividad, participación y protagonismo, merece sumar esfuerzos. Queremos volver a tener a la ANPL como la gran protagonista, articuladora y representante de la familia tambera.

¿Cuáles son los principales ejes temáticos para la lista 2021?

Hay una amplitud muy grande porque la lechería es un sistema muy complejo. Bajo el cooperativismo, la representatividad debe ser una de las premisas. Este tipo de organizaciones tiene que ser articuladora, entre productores y con el resto de las organizaciones. La ANPL tiene mucha historia, quizás hay que volver sobre esas raíces, al delegado de zona, a las reuniones que mantuvimos a lo largo y ancho del país para llevar noticias y levantar inquietudes de los socios, captando las mejores ideas y oportunidades. En el cooperativismo hay que trabajar mucho a nivel institucional, con Conaprole, Prolesa, Proleco, reconociendo al resto de las gremiales representantes de productores, con una incidencia un poco más local, como genuinas y que merecen su lugar. Tenemos plena convicción de que el sector primario, la familia tambera, es la esencia de la lechería y el costo de producción, consecuencia de la dedicación de mucho esfuerzo, es el eslabón más fuerte que tiene la cadena láctea. Sobre esa base es que se desarrolla el resto del modelo agroexportador. Con el sector político debemos tener mucho relacionamiento, con el convencimiento de que la lechería es un segmento genuino de generación de riqueza, de inversión, de radicación de la familia, con muchas fortalezas. Hay que trabajar en inversión, en normativa. Felicitamos la iniciativa de conciencia agropecuaria, es muy buena, pero quedan muchas cosas por trabajar con el sector político.

¿Cómo evalúa los aportes desde el gobierno para el sector?

Vemos un gobierno que tiene apertura respecto a toda la producción agropecuaria, un expreso reconocimiento al lugar de dónde surge la verdadera riqueza del país y la lechería tiene en eso un lugar muy cierto. El gobierno ha trabajado en el endeudamiento, se le han buscado soluciones parciales, pero de mucho impacto, en el tema del FFAL había una inequidad muy fuerte y eso está bastante solucionado, el tema del Fogale ha permitido reperfilar deudas, establecer proyectos nuevos. Hay otros temas a trabajar, como el de la red tecnológica, una apuesta que involucra al Inale, a Conaprole, al LATU, al INIA, a la ANII, a la Facultad de Agronomía; eso tiene mucha trascendencia a la hora de generar certezas.

¿Qué necesita el tambero para mejorar su empresa?

Para mejorar su empresa debe mejorar su eficiencia. Parece sencillo, pero es muy amplia la variabilidad de limitantes a considerar. La evolución de la lechería ha sido enorme, pasamos de promedios de 8 a 10 litros por vaca a 20, de tener 0,5 vacas por hectárea a tres por hectárea en algunos establecimientos, de 1.500 o 2.000 litros por hectárea a producciones posibles de 10.000 a 12.000 litros, pero si la comparamos con el resto del mundo hay mucho por anda, estamos en una carrera muy larga y sin llegada como límite. Hay una enorme cantidad de productores que no logran el desarrollo porque la escala los condiciona de sobremanera. Si son la verdadera base del sector debemos ver cómo promover a esos productores a través de inversión, de asistencias técnicas, con más tierra, con otras tecnologías. Es una masa con un potencial de crecimiento enorme y la inmensa mayoría asociados a emprendimientos de carácter familiar, lo que da una continuidad en el tiempo, podemos mirar plazos más largos que en otros sectores de la economía. La tenencia de la tierra es cada vez de más relevancia, el costo es muy importante y porque lo que se invierte arriba de la tierra para hacer los sistemas eficientes es cada vez más pesado, cosas que en la lechería tradicional de hace 20 o 30 no tenían la relevancia actual, hablo de energía eléctrica, caminería, infraestructura para el tambo, el frío, la máquina para ordeñar, analizar el agua en la parcela, el tema de efluentes, la fertilización, el empotreramiento, pasturas, la inversión es muy fuerte y cuando hablamos que en el sector el 50% de las tierras está bajo arrendamiento eso es una de las limitantes que hay para hacerse eficiente y desarrollarse. Deberíamos ver alguna forma para que las áreas que están en la lechería se mantengan, es un capital no solo de la lechería, sino del país. Todo el tema de la gestión es un aspecto muy importante, la toma de decisiones, hay un número muy importante de técnicos trabajando en la lechería y la idea es definir con más claridad el camino por el cual debe transitar la lechería moderna. El tema del precio al productor es muy importante para que se desarrolle el negocio, hay que mejorar la competitividad en el resto de la cadena láctea para que se pueda llegar con el mejor precio al productor, todo lo que sea mejora de eficiencia industrial, de comercio, en aranceles, debería tener como premisa contribuir a la formación del precio al productor para que pueda invertir y trabajar con mucha más certeza.

Carlos Torterolo, productor de leche en San José.