Siete bajas al hilo en el precio de referencia internacional para los lácteos

El índice global de precios de los productos lácteos mostró este martes una nueva baja, en la que fue la segunda licitación de julio, concretada en el marco de los negocios de este martes 20, en el evento N° 288 de la plataforma Global Dairy Trade - Fonterra.

Esta instancia comercial constituye una referencia clave en los mercados internacionales de este sector productivo de alimentos, especialmente para países netamente exportadores, como es el caso de Uruguay.

La señalada baja (-2,9%) con relación a la licitación inicial de julio coloca al precio promedio de todos los lácteos negociados en US$ 3.839 por tonelada (US$ 85 menos), un registro que comienza a generar algo de inquietud dado que no es un valor deprimido, pero se acumulan ya siete bajas al hilo.

El último incremento, muy leve, apenas un 0,3%, se produjo el 6 de abril de este año.

Desde el inicio de noviembre de 2020 hubo 18 instancias comerciales y solamente ocho ajustes a la baja y en las caídas se observó un bajo porcentaje en el ajuste, con una gran mayoría de incrementos y varios de ellos incluso en niveles relevantes.

Las últimas 18 instancias comerciales

-2,9% el 20 de julio

-3,6% el 6 de julio

-1,3% el 15 de junio

-0,9% el 1° de junio

-0,2% el 18 de mayo

-0,7% el 4 de mayo

-0,1% el 20 de abril

+0,3% el 6 de abril

-3,8% el 16 de marzo

+15% el 2 de marzo

+3% el 16 de febrero

+1,8% el 2 de febrero

+4,8% el 19 de enero

+3,9% el 5 de enero

+1,3% el 15 de diciembre

+4,3% el 1° de diciembre

+1,8% el 17 de noviembre

-2% el 3 de noviembre

Baja en la leche en polvo entera

En la lectura por subrubros, en el caso de la leche en polvo entera (WMP), que es el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo una caída algo mayor, de 3,8%, al pasar el valor de referencia a US$ 3.730 por tonelada.

En ese acceso se puede observador el informe del Instituto Nacional de la Leche (Inale) con los datos de la licitación para cada producto y los de los contratos a futuro.

En esta instancia participaron 154 postores para la comercialización de 22.405 miles de tonelada (volumen que mermó un 7,7% respecto al evento anterior).

La próxima licitación, que será el evento N° 289, está programada para el martes 3 de agosto de 2021.