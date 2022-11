¿Quién es Ricardo Zielinski, el nuevo técnico de Nacional?

Desde niño, además de jugar al fútbol, trabajó de aprendiz de tornero. Luego tuvo una agencia de lotería, restaurantes con amigos, una cervecería.

Cuando jugaba en San Telmo, en la divisional C, lo contrató Argentino de Quilmes que estaba en la B, a cambio de un ómnibus. "Como plata no había, el presidente de Argentino de Quilmes, que era el dueño de la línea 148, para compensar la diferencia le ofreció un colectivo por un año. En esa época, en el ascenso, era usual que algunos clubes pagaran con pelotas y ese tipo de cosas. Y bueno, al final ese colectivo sirvió para llevar a los chicos de las inferiores de San Telmo", contó Zielinski, quien jugaba como mediocampista, en una nota con La Nación.

Dijo en esa entrevista del año 2020, que siempre tuvo claro que sería entrenador. "Al terminar los entrenamientos me iba a mi casa y anotaba lo que me había parecido bien y mal, escribía los trabajos que habíamos hecho. A mí me interesaba charlar con el entrenador para que me diera su visión, sobre todo en los últimos años, cuando la rodilla no me daba para más. Entonces ya tenía clara mi meta y cuando me ofrecieron trabajar en la escuela de Bilardo no lo dudé, le puse fin a mi carrera de futbolista y arranqué haciendo mis primeros palotes como DT".

Zielinski en su etapa de jugador de Chacarita, junto a Enzo Francescoli

Catalogado como un técnico defensivo, Zielinski tiene su propia definición: "Me adapto a los jugadores que tengo y encontrar el mejor camino para aprovecharlos. Bajarles un mensaje simple y ser lo más protagonista que se pueda. Esa es mi filosofía. Y que mis dirigidos sean mejores jugadores cuando termine el campeonato".

Practica boxeo, le gusta vestir de negro y no vende humo, según sus propias palabras. "No me interesa el marketing y tengo perfil bajo. Antes los méritos los tenías que hacer en el campo de juego y hoy con buenas declaraciones y un buen marketing te alcanza para llegar a lugares que antes no podías llegar de ninguna manera. Si ves las carreras de ciertos entrenadores y los resultados que obtuvieron, no se condicen. Manejan un discurso que después es difícil sustentar en el campo de juego", expresó en La Nación.

Su intención es que sus equipos tengan personalidad. "Aquí vuelvo al tema del marketing: todos los entrenadores queremos jugar bien, todos queremos contar en nuestro plantel con jugadores importantes, de muy buena técnica, pero no siempre tenés la posibilidad económica de acceder a esos jugadores. Me resulta difícil entender a algunos entrenadores de equipos grandes cuando dan cierto discurso desde la abundancia y por ese mismo motivo me parece muy meritorio lo de otros entrenadores que con poco le pelean de igual a igual al resto", explicó.

La mayor parte de su carrera como entrenador la hizo en equipos del ascenso, con un hito que quedará grabado en la historia del fútbol argentino: dirigiendo a Belgrano de Córdoba mandó a la B a River Plate en 2011, en dos partidos de Promoción que terminaron con victoria 2-0 de Belgrano de local y empate 1-1 en el Monumental.

Dirigió en la A por primera vez a Chacarita, equipo al que subió en 2009, pero esa experiencia duró solo 5 partidos, todos perdidos. El club le prometió un presupuesto grande para reforzar el plantel, pero luego no cumplió.

Luego dirigió a Belgrano y en 2016, dos décadas después de su comienzo como DT, llegó a Racing de Avellaneda, su primer equipo grande. Lo dirigió durante 14 partidos, entre ellos un triunfo 3-0 frente a Independiente. Después de perder contra Boca Juniors, empezó el bajó y terminó saliendo del club.

Hasta el 31 de setiembre pasado dirigió a Estudiantes de La Plata, al que clasificó a la Copa Libertadores de este año, en la que fue eliminado en cuartos de final con Athletico Paranaense. En el camino se enfrentó a Nacional de Pablo Repetto, al que le ganó 1-0 en La Plata y empató 0-0 en el Parque Central.

AFP

Dirigiendo a Estudiantes enfrentó a Nacional en 2022

Fueron 92 partidos, con un saldo de 40 victorias, 26 derrotas y 26 empates.

A los 63 años de edad tendrá en los tricolores su primera experiencia fuera de Argentina. Hace seis días habló por primera vez con el club que preside José Fuentes, y en el correr de la presente semana viajó a Montevideo para reunirse -junto a su cuerpo técnico- con el área deportiva que gerencia Sebastián Taramasco.

Durante el proceso de elección, Nacional también se reunió con Miguel Ángel Russo, un entrenador más conocido y campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, pero la balanza se inclinó por el Ruso Zielinski.

"Nosotros creemos que Zielinski reúne la gran mayoría de los puntos que nosotros creíamos que se necesitan para ser entrenador de Nacional", dijo Taramasco a Referí.

Para sustituir a Repetto -se va por una decisión familiar-, la idea era contratar un entrenador con personalidad y con experiencia a nivel internacional: "Un entrenador va mucho más allá de las etiquetas, dónde fue formado o los referentes que tiene. Una de las cosas con las que todos nos quedamos es con la última imagen y viene de dirigir a Estudiantes que tiene un sello propio. Pero en toda su carrera hemos visto muchos partidos y hasta notas donde hizo planteamientos sobre su estilo de juego y hay un montón de coincidencias”, señaló el gerente albo.

Zielinski llegará acompañado de Alejandro Lembo, exfutbolista y gerente deportivo del club, quien fue dirigido por el argentino en Belgrano. Esto sorprendió de buena manera a Taramasco.

Durante las reuniones, al gerente tricolor le llamó la atención la profusa información que tenía el técnico sobre el plantel de Primera y de los juveniles, así como del fútbol uruguayo.

Ficha

Ricardo Alberto Zielinski

Nacimiento: 14/10/1959 en Lanús, provincia de Buenos Aires.

Trayectoria como jugador: San Telmo (1979-80, en Primera C); Argentino de Quilmes (1981-82, en Primera B); Chacarita (1983-86, Primera B y Primera A); Deportivo Mandiyú (1986-88, Primera A); Deportivo Laferrere (1988-90; Primera B); Ituzaingó (1991-92; Primera B y Nacional B)

Ascenso (3): Chacarita (a la A), Laferrere (al Nacional B) e Ituzaingó (al Nacional B).

Como entrenador (desde 1993): Escuelitas de Fútbol de Carlos Bilardo, Ituzaingó, Atlanta, San Telmo, Deportivo Morón, Temperley, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, All Boys, Juventud Antoniana, El Porvenir, Temperley, Ben Hur, Chacarita, Patronato, Belgrano, Racing, Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata (2021/2022).

Logros: Ascensos a la A con Chacarita (2009) y Belgrano (2011, mandando a River al descenso). Clasificó a Belgrano por primera vez a un torneo internacional (en total fueron 3 participaciones en Copa Sudamericana). Con Atlético Tucumán fue finalista de la Copa Argentina 2017 y clasificó a la Copa Libertadores 2018, donde alcanzó la mejor actuación histórica (cuartos de final). Fue semifinalista de la Copa Superliga 2019 y clasificó al repechaje de la Libertadores 2020.