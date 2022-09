¿Quién juega con Suárez? Repetto prepara la visita de Nacional a River y debe definir el sustituto de Fagúndez

Dos entrenamientos, el de este jueves y el de este viernes, tendrá Pablo Repetto para definir quién será el sustituto de Franco Fagúndez cuando este sábado Nacional visite a River Plate (16:30) en el Parque Saroldi por la novena fecha del Torneo Clausura.

Será un partido que tendrá en juego la punta de la tabla, en la que tricolores y darseneros están en lo más alto con 21 puntos ambos.

Nacional no podrá contar con Fagúndez, una de sus revelaciones en la actual temporada, quien ha sido el socio de Luis Suárez en el ataque de una oncena que sale de memoria, y que este miércoles fue expulsado ante Boston River por una "reacción inmadura" en un tumulto con futbolistas rivales, según declaró.

Leonardo Carreño

La bronca de Fagúndez que le costó la roja

Repetto deberá definir cómo rearma su delantera ante la baja de uno de sus dos atacantes.

"Perdimos a un jugador muy importante”, dijo el entrenador. “Hasta la expulsión, sentimos que podíamos robar una pelota y anotar, pero después, no. No me gusta que me expulsen jugadores y por eso me quedé un poco molesto", dijo sobre el partido ante Boston River del miércoles.

Foto: Leonardo Carreño.

Rochet consuela a Fagúndez

¿Qué opciones tiene el entrenador?

El técnico albo tendrá que cubrir el puesto que quedó vacante y tiene interesantes opciones para hacerlo.

La opción más cercana es el ingreso del argentino Emmanuel Gigliotti, quien venía siendo el 9 del equipo hasta la llegada de Suárez.

En ese caso, ambos formarían un doble 9. Incluso uno de ellos podría retrasarse unos metros para armar más juego y luego llegar al área. Los dos tienen esa capacidad.

Gigliotti, por ser más corpulento, tendría más presencia en el área, mientras que Suárez ha mostrado una tendencia a salir del área, armar juego o habilitar, y luego llegar a definir.

Repetto también puede meter en el equipo a Juan Ignacio “Colo” Ramírez para cubrir la baja de Fagúndez.

El ex Liverpool tiene más velocidad y agilidad que Gigliotti, con mayor movilidad en el área. Además, viene de marcar un gol la semana pasada por la Cop AUF Uruguay, al anotar el tanto de la victoria frente a Miramar Misiones en Paysandú.

Foto: Leonardo Carreño.

Suárez en el Parque

Otra opción es que incluya a Diego Zabala por detrás de Suárez. Habitualmente Didí suele jugar por la banda derecha, pero tiene facilidad y comodidad para jugar por todo el frente de ataque, según ha manifestado.

Ambos tuvieron una buena combinación en el partido ante Plaza Colonia, en la jugada del gol del 3-1, cuando Suárez habilitó a Zabala para que este marcara el tanto con el que se cerró la victoria en el Estadio Centenario.

“Perdemos a un jugador importante (Fagúndez), pero tenemos a otros que son muy buenos", expresó Repetto.

El partido ante River será el último en el que el técnico pueda contar con Suárez y Sergio Rochet antes de la gira de la selección uruguaya que tendrá amistosos el 23 de setiembre ante Irán y el 27 ante Canadá.

Ambos jugadores del combinado no estarán para el encuentro de la siguiente fecha ante Cerro Largo, la décima, el siguiente fin de semana a puertas cerradas en el Gran Parque Central por la sanción que recibió el club tricolor por los incidentes del clásico, como tampoco para el juego de octavos de final Copa AUF Uruguay del miércoles de la semana próxima ante Rampla Juniors, torneo que los albos están encarando con un equipo alternativo que no cuenta con los dos seleccionados.

Para cubrir esas bajas tendrá los próximos días. Este viernes y el sábado el foco está en River y en el Saroldi, donde Nacional buscará la punta del Clausura en un partido que puede dejarlo posicionado para ir por el Clausura.