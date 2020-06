Quiénes son los principales funcionarios cesados en tres meses de gobierno de Lacalle Pou

El gobierno cesó el jueves al presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), Miguel Loinaz, luego de que en una entrevista con el semanario Búsqueda, dijera que no trabajaba “full time” porque tenía que dedicarse a sus negocios de la actividad privada.

El jerarca también contó que su pareja, a quien había contratado como asesora y que renunció al ser observada por el Área Jurídica del organismo, le continuó llevando a su lugar de trabajo documentación de su estudio privado.

Loinaz también comentó que le puso a su pareja un escritorio frente a su oficina, a pesar de que ya no era empleada, para que dejara los papeles de su estudio privado. “¿Puedo pedirle que venga a llevar papeles de la oficina de aquí para allá? Bueno, eso no tiene impedimento mientras no se ocupe de los temas de la Corporación”, dijo en la entrevista.

Miguel Loinaz se sumó de esta manera a la lista de cesados de su cargo por la nueva administración a poco más de tres meses de asumir el gobierno.

El ministro de Defensa, Javier García, anunció a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados el miércoles su decisión de relevar del cargo a Marcos Saralegui como comandante de Infantería de Marina de la Armada Nacional.

La decisión fue tomada luego de que una investigación administrativa evidenciara "fallas notorias" en protocolos en el triple homicidio de infantes de Marina el domingo.

El jerarca mencionó que desde las 20 horas del sábado hasta las 8 AM domingo, cuando se encontraron los cuerpos, no se realizaron recorridas ni hubo comunicaciones radiales con el comando de Infantería de Marina, dos incumplimientos al protocolo vigente que preocupaban “muchísimo” al ministro.

“Se delega el mando, no la responsabilidad”, afirmó García en conferencia de prensa, y añadió: “Se falló en cuidar a los que nos cuidan”.

El 19 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou pidió la renuncia al presidente de Antel, Guillermo Iglesias, tras conocerse la resolución del directorio de presupuestar a 857 trabajadores de la empresa estatal, contratados en régimen de función pública con antigüedad mayor a tres años.

El gobierno consideró “inconveniente” la decisión del directorio, dada “la situación de elevado déficit fiscal” y la “presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público”.

El miércoles 22 de abril, el presidente de la Administración Nacional de Servicios de Salud, Leonardo Cipriani, anunció que Fernando Silva no asumiría en su cargo como director de la regional oeste.

El cambio de planes se dio tras polémicos dichos en Facebook, ante los que apuntaron 22 directores y subdirectores de centros de salud al presentar su renuncia.

Durante el fin de semana del 18 de abril, el ministro Daniel Salinas cesó de su cargo a 42 funcionarios de particular confianza de las gestiones anteriores de la ASSE.

Si bien es algo que ocurre en cada transición, la decisión fue cuestionada por haber sido tomada en plena emergencia sanitaria y que la comunicación haya sido, en algunos casos, por teléfono. Una de las destituidas fue Lucía Delgado, quien se desempeñaba como directora del Programa Nacional de Control del Cáncer.

Días antes, Salinas también cesó a la directora del Laboratorio del MSP, Verónica Seijas, encargada de centralizar los resultados de los tests por coronavirus. Desde la cartera se afirmó que "decidieron fortalecer el trabajo y la gestión del laboratorio".

Dos semanas antes, la directora de Epidemiología, Raquel Rosa, había puesto su cargo a disposición junto a otros jerarcas, incluidos los encargados de los departamentos de Vigilancia en Salud, Vigilancia en Frontera y Zoonosis. La intención de renunciar quedó sin efecto tras un diálogo con las autoridades del Ministerio.