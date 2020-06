Loinaz fue cesado de la presidencia de la Corporación para el Desarrollo

El Poder Ejecutivo resolvió cesar al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes del Poder Ejecutivo.

Loinaz dijo este jueves en una entrevista con el semanario Búsqueda que no trabajaba “full time” porque tenía que dedicarse a sus negocios de la actividad privada.

El exjerarca también señaló que le instaló a su pareja un escritorio en la CND para que le lleve los papeles de su actividad privada. Antes la había contratado pero cuando le advirtieron que violaba el decreto de las normas de la función pública la cesó, aunque la mantuvo trabajando sin salario “para manejar sus papeles privados y personales”, admitió.

El decreto 30/003 prohíbe la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se "halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge", y ha sido citado en varios fallos de la Junta de Transparencia y Ética Pública para cuestionar designaciones de familiares de jerarcas en el Estado.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que las declaraciones que hizo Loinaz este jueves "se alejan en contenido y forma de lo que se entiende implica el ejercicio de la función pública que el gobierno pregona". Además, agregaron que la postura de Loainaz de no priorizar su función en forma absoluta y seguir trabajando en su órbita privada, incluso mientras estaba en la oficina pública, no era "compatible" con la política del Ejecutivo.

“Yo no tengo ningún trabajo full time, el único que tiene trabajo full time es el gerente general. Pero, además, yo me dedico full time. A ver, yo tengo que seguir manteniendo mi vida. Cualquier director en cualquier lado, hasta el presidente de la República (Luis Lacalle) sigue manteniendo su vida, no importa en dónde estemos. Y yo sigo manteniendo mi vida ordenada, pero tengo mis obligaciones para cumplir”, dijo el ahora exjerarca en la entrevista con el semanario.

La pareja de Loinaz es su asistente personal en la actualidad en la CND, sin percibir salario, aunque había sido contratada el 11 de mayo por una remuneración mensual de $ 113.356 nominales. Posteriormente, ante la advertencia de que la situación era ilegal, debió presentar renuncia.

Pero siguió yendo a su oficina. “Ella trabaja en Soriano. Va y viene todos los días. Me dice, ‘mirá, en Soriano tenemos tal problema que resolver, en la bolsa tenés tal problema —hoy bajaron las acciones, me avisó ella—, tenés que llamar a Francia, Inglaterra…’. Porque nosotros estamos en Francia, pero movemos en Bolsa en Nueva York, en Frankfort y en otros lados. Entonces tengo que hablar con el encargado de nuestra gente en Miami, Nueva York”, aseguró.

Loainz es abogado acaudalado y tiene además de autos de alta gama, varios inmuebles y participación en sociedades comerciales, incluida una minera que cotiza en el mercado de valores de París. Ha dicho que si bien hubiese preferido Uruguay XXI, los motivos que lo llevaron a aceptar la Presidencia de la CND es el mismo: devolver a la sociedad algo de lo que recibió. Es el titular del estudio jurídico ASL, que fue creado junto al exvicepresidente Gonzalo Aguirre y el excanciler Héctor Groos. El estudio además de litigar, asesora a inversores extranjeros. Cuenta con oficinas en el Centro y en zona franca.

El pasado 27 de mayo en acuerdo con los dirigentes gremiales de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), se resolvió enviar al 100% de la plantilla de la CND desde el mes de junio a seguro de paro parcial.

Esto implicó la reducción horaria y de días de trabajo para todos los trabajadores, que percibirán el 50% de su salario pagado por la empresa, mientras que el Banco de Previsión Social (BPS) abonará el 25%.

Según expresó Loinaz a El Observador, a tres semanas de asumir el cargo los números con que se encontró fueron los de un traspaso de $ 1.000 millones al gobierno central, más una baja en la actividad económica en el país que repercutió de forma directa en la de la CND.

Además, el funcionario explicó que el recorte del 15% en la ejecución del gasto público que definió el Ministerio de Economía también le pega en igual porcentaje en los ingresos del organismo.