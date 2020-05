La resolución de presupuestar a 857 funcionarios no insumió siquiera una discusión en el directorio de Antel. El presidente Guillermo Iglesias puso el tema arriba de la mesa en la sesión del 7 de mayo y como se trataba de una situación "no excepcional" -según gerentes de la empresa-, no hubo reparos ni preguntas y se pasó al tema siguiente del orden del día.