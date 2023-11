Récord a la baja: educación inicial uruguaya enfrenta la mayor caída en las inscripciones desde que hay registros

Imagine que, de pronto, desaparecen todos los niños que hoy cursan la educación inicial en el centro de Uruguay: los de Durazno, los de Flores, los de Florida y Lavalleja. O, lo que es lo mismo, suponga que clausuran 285 grupos de chicos de tres a cinco años que están escolarizados. O, lo que también es lo mismo, cierran de un año para el otro más de 30 jardines de infantes completos. Esa es la magnitud de la caída —récord desde que hay registros— de niños inscriptos en la enseñanza inicial del país: 6.039 menos.

Los augurios de los demógrafos se están cumpliendo. Los uruguayos tienen cada vez menos hijos y los centros de enseñanza empiezan a tener sillas vacías. La llegada de niños extranjeros no compensa tamaña reducción de los nacimientos. La ampliación de la oferta educativa para los pequeños que cumplen tres años no remedia la caída de la demanda en nivel cuatro y cinco donde la matriculación es universal. Y el sistema entró desde 2021 en una tendencia a la baja que, por más esfuerzos ni siguiendo el escenario más optimista que proyectan los expertos, es inviable que se revierta antes de 2027.

Y es entonces que aparecen, al decir del escritor Umberto Eco, las miradas apocalípticas y las integradas. Bajo la ley de oferta y la demanda: un jardín no es un buen negocio. Las instituciones privadas empiezan a hacer cuentas si les vale la pena mantener todos los grados o si deben reducir las bonificaciones. En los públicos inicia el tire y afloje con las oficinas de presupuesto que ven en la crisis de la demanda la chance de reducir docentes o grupos. Pero, siguiendo esa misma valoración economicista, puede decirse que la enseñanza uruguaya está ante “la gran oportunidad” de mejorar su calidad invirtiendo lo justo.

Las maestras que hace apenas un lustro atrás se quejaban de la superpoblación de algunas clases, ahora podrán trabajar con menos alumnos por grupo (siempre y cuando no recorten la cantidad de grupos ni de docentes). Los alumnos tendrán más recursos e infraestructura a su alcance. Y los padres tendrán más cupos para elegir a dónde quieren mandar a sus hijos. ¿Con qué objetivo? “Sacar el máximo potencial de cada uno de los pocos niños que nacen en el país”, como decía en una de sus máximas la comisión de expertos que diseñó la reforma de la seguridad social.

En esa línea, por ejemplo, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria contrató a 27 psicomotricistas para que empiecen “de inmediato” a trabajar con los niños más pequeños. A su vez, está el compromiso de las autoridades de agilizar las derivaciones a médicos y psicólogos ni bien se detectan niveles descendidos de los preescolares en los diagnósticos INDI.

La baja de la matrícula —8% para 2024 y 22% desde que empezó esta administración— también da espacio a que los diagnósticos sean más universales y siguiendo caso a caso. Por eso en la enseñanza hablan de un “bono demográfico”.

¿Un futuro a la baja?

Uruguay es uno de los 126 países —entre los 266 que reportan datos a Naciones Unidas— que registran niveles de fecundidad bajo el umbral de reemplazo, como le dicen los demógrafos a esas tasas inferiores a 2,1 hijos por mujer. No solo eso: está entre la decena de países con una fecundidad “ultra baja” (menor a 1,3 hijos por mujer en edad de ser madre).

Entonces los demógrafos empiezan a estimar escenarios futuros. Buena parte del Programa de Población de la Universidad de la República y de los expertos de la ANEP entienden que en Uruguay habrá, dentro de poco, “un efecto rebote”. El razonamiento es el siguiente: la gran caída de nacimientos en el país se explica porque madres adolescentes y jóvenes aplazaron la edad en la que tienen su primer hijo. Pero nada indica que no vayan (o no quieran) tener hijos. Por lo cual “en unos años” compensarían los hijos que no tuvieron a edades tan tempranas. Como aditivo a esa lógica, las encuestas de Género y Generaciones muestran que las uruguayas siguen pensando que “dos” es el número ideal de hijos por familia. Y, como ejemplo final, se basan en que algunos países (como los nórdicos) sufrieron una caída notable de nacimientos y luego un repunte (para luego oscilar con subas y bajas en valores más altos que su pozo).

Juan José Calvo, demógrafo y economista que fue referente de su disciplina en el país, abre un paraguas: esa es solo una hipótesis. Para él cabría pensar que Uruguay seguirá una tendencia más similar a España y algunos países del Mediterráneo, en que no existió un rebote tan marcado. “Nada dice que seguro habrá un rebote, ni nada dice que seguro no lo habrá”. De hecho, hasta ahora no se dio la recuperación de hijos que se estimaba y a Calvo no le parece descabellado que siga la baja hasta 1,1 hijos por mujer para luego mantenerse en “una fecundidad ultra baja”.

Pero el cumplimiento o no de estas hipótesis es solo un aspecto del que influye en la matrícula futura de la educación inicial. Sucede que hay una cantidad de niños en edad teórica de asistir a clase. Luego hay algunos que asisten y otros que no (porque quedan fuera del sistema, o porque a los tres años todavía no es obligatorio y hay padre que no lo entienden necesario). Entre quienes asisten, a su vez, algunos van a enseñanza pública y otros a privada. Y entre los públicos hay quienes mandan a un CAIF o jardín municipal, y hay quienes optan por la ANEP.

La Dirección de Investigación de la ANEP tuvo en cuenta esos supuestos y elaboró escenarios hipotéticos de cómo podría evolucionar la matrícula de Inicial hacia el año 2030. Los demógrafos sí se basaron en lo que consideran la mayoría: habrá un rebote y son optimistas.

Un primer escenario es que la asistencia se mantenga constante como le venía haciendo hasta el año 2020. Eso supone que seguiría la baja de la matrícula hasta al menos el año 2029, cuando apenas habría 66.000 anotados (ahora supera los 78.000).

Un segundo modelo supone que la ANEP alcanzaría su objetivo estratégico de que, en el año 2024, el 85% de los niños de tres años estén inscriptos (al comienzo de la administración era el 76% y cayó tras la pandemia). Este escenario también considera un incremento recién a partir de 2029, pero en términos más altos que el primer ejemplo: nunca se bajaría de 67.000 matriculados.

El tercer escenario es más optimista aún: se proyectan las tasas de asistencia de los niveles tres y cuatro años de acuerdo con una tendencia lineal. Y como fue creciendo la participación de la ANEP, ya en 2027 empezaría la recuperación de la matrícula (la que nunca bajaría de las 73.000 personas). Este escenario es tan optimista que ni siquiera considera que, tal como están las inscripciones ahora, ya en 2024 habrá solo 72.000 niños.

Un cuarto modelo, el más probable para los expertos de ANEP, combina el objetivo estratégico de el organismo rector de la educación con la evolución lineal de la asistencia: la recuperación de alumnos se daría a partir de 2028 (siendo el piso de 69.000 niños).

Por eso en un documento que fue entregado a Primaria este año, los técnicos concluyen: “El año 2020 es un año de inflexión de la población en edad escolar de tres a cinco años, mostrando un descenso abrupto, que impacta directamente en la matrícula. La magnitud de los descensos para los próximos años va a ser muy significativa por lo que el sistema educativo debería anticiparse y adecuar la oferta para aprovechar el bono demográfico de forma de potenciar propuestas de educación inicial para aprovechar la neuroplasticidad de ese nivel educativo para asegurar un tránsito exitoso en la escuela primaria”.