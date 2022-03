Referéndum LUC: horarios, multas por no votar, tipos de voto y cuándo se conocerán los resultados

Este 27 de marzo se realizará el referéndum sobre 135 de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la principal ley del gobierno de Luis Lacalle Pou, publicada el 9 de julio de 2020 y que contiene un total de 476 artículos.

Este mecanismo de decisión popular está avalado por el artículo 79 de la Constitución de la República, que indica que "el veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo".

La Comisión Nacional Pro Referéndum, integrada por el PIT-CNT, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales, entregó a la Corte Electoral 797.261 firmas el 8 de julio de 2021, último día habilitado para llevar a un referéndum a la LUC, superando las 672 mil firmas necesarias que corresponden al 25% del padrón electoral.

Votación

La votación se realizará entre las 8 y las 19:30 horas. El voto es secreto y obligatorio, y el documento que habilita a sufragar es la credencial cívica. Todas las personas incluidas en el padrón electoral deberán votar, sin límite de edad.

A través de este enlace podés conocer si estás habilitado, y en qué circuito electoral te toca votar.

José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, explicó en entrevista a Doble Click (Del Sol) que las personas con discapacidad que hayan sido designadas a un circuito sin accesibilidad podrán votar en cualquier circuito accesible. Antes solo podían realizarlo en el circuito con accesibilidad más cercano en el padrón. Ese voto catalogará como observado.

Quienes también podrán votar fuera de su circuito son aquellas personas que pertenezcan a algún circuito rural. Es decir, si la persona pertenece a un circuito rural puede votar en cualquier otro de la misma índole (dentro del mismo departamento) siempre y cuando demuestre pertenecer a su circuito.

Si la intención es derogar los 135 artículos, se debe colocar en el sobre que se entrega en el circuito la papeleta rosada que dice "Voto por Sí el recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley Nº19.889 de 9 de julio de 2020".

Si se quiere mantener los artículos, se debe colocar la papeleta de color celeste que dice "Voto por NO el recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley Nº19.889 de 9 de julio de 2020".

En ambos casos, las frases se encuentran debajo del escudo nacional uruguayo, el organismo "Corte Electoral", y el "República Oriental del Uruguay". Al final de la papeleta está la fecha del referéndum, "27 de marzo de 2022".

Blanco o anulado

Existe la opción de votar en blanco, que implica no colocar ninguna papeleta o algún objeto extraño en el sobre solo. En el caso del acto de referéndum, el voto en blanco es válido y cuenta como un voto para no derogar los 135 artículos, es decir, para el No. El Sí, para imponerse, debe conseguir el 50% más uno de los votos válidos o, en otras palabras, ganarle al No y a los votos en blanco sumados.

Los únicos votos no validados son los que se consideran como "voto anulado" y no van para ninguna de las opciones. Para que ocurra esto, se debe colocar en el sobre: hojas de votación de las dos opciones juntas, papeletas insertadas junto a objetos extraños, papeletas dañadas, o más de tres hojas de votación idénticas juntas.

Un error en la papeleta (por ejemplo, que falte la fecha debajo) puede ser considerado un error de imprenta o un voto inválido, explicó Garchitorena a Doble Click. Los integrantes del circuito interpretarán qué corresponde en cada caso, y cada decisión puede terminar siendo recusada y enviada a la Junta Electoral departamental para analizar la situación.

La multa

Quien no vaya a votar deberá pagar una multa de 1 UR (Unidad Reajustable), que a valor de febrero se encuentra en $ 1.428,01. En caso de ser funcionario público o profesional universitario, la multa pasa a ser de 2 UR, un costo de $ 2.856,02.

La sanción económica se podrá pagar a través de la web de la Corte Electoral desde el martes 29 de marzo, y desde esa fecha también se podrá justificar el no haber ido a votar por el mismo medio.

Los motivos válidos para justificar no haber votado son: motivos de fuerza mayor, razones médicas, o estar fuera del país el día de la elección.

En el caso de los motivos médicos, Garchitorena indicó que se puede entregar un certificado médico, pero debe tener un timbre profesional. Las juntas electorales de cada departamento se encargan de analizar estos casos.

Escrutinio

A las 19:30 horas se cierran las mesas de votación y comienza el escrutinio primario. Los integrantes de los circuitos abren sobre a sobre y realizan el conteo de votos, con una tablet en la que procesan y envían toda la información a la Corte, detalló Garchitorena.

El ministro de la Corte Electoral prevé que el domingo en la noche ya sean públicos los resultados primarios, aunque eso depende de la velocidad con la que los circuitos procesen la información, y de si el resultado "es apretado o no".

El martes 29 de marzo comenzará el escrutinio definitivo, que se realizará por cada departamento. Garchitorena dijo que en esta parte del proceso se vuelven a abrir las urnas y se constata la información. "Si todo está bien, no se recuentan los votos", agregó.