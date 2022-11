Reforma educativa: ANEP propone eliminar repetición automática, las notas en la escuela y los exámenes en Secundaria y UTU

Como ocurre en los cónclaves más discutidos, sobre la madrugada del martes hubo humo blanco: el equipo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que elaboró el nuevo régimen de pasaje de grado llegó a un acuerdo y la propuesta pasó a consideración del Consejo Directivo Central (Codicen). La iniciativa, que de ratificarse entrará en vigencia el año próximo, unifica los criterios entre Secundaria y UTU donde se pone fin a los exámenes. También elimina la repetición automática por inasistencias o un número de materias bajas, e incluso en Primaria deja de atarse la promoción a la asistencia, quita las calificaciones escolares y centra la evaluación en que cada estudiante avance a su ritmo.

Cuando a algunas de las máximas autoridades educativas se les pregunta sobre el alcance de la reforma de la enseñanza, por lo bajo, con los micrófonos apagados y en el anonimato que el periodismo estadounidense llama “on the deep background”, casi todas responden lo mismo: destacan que primera vez los subsistemas se pusieron a trabajar juntos y que este es apenas el puntapié inicial. La reunión del martes fue el ejemplo.

Porque entre Secundaria y UTU no había acuerdo previo y, sin embargo, llegaron a una propuesta común: la repetición solo se podría dar al término de cada tramo (en octavo y noveno grado, o, lo que es lo mismo, en segundo y tercero del otrora ciclo básico), y quedarían sin efecto los exámenes (evaluaciones tribunalizadas) para aquellos estudiantes que no alcancen los objetivos planteados (sí habrá evaluaciones más formativas y en base a proyectos).

En Primaria no había mayor discusión: los inspectores y la dirección habían acordado que solo se podría usar la herramienta de repetición a fin de segundo, de cuarto y sexto de escuela (a fin del primer ciclo y al término de cada tramo en el segundo ciclo). También habían fijado que los maestros les harían a sus estudiantes comentarios y conceptos evaluativos cada dos meses y al finalizar el curso, pero sin calificaciones (sin notas). Y existía el consenso de que el desempeño del alumno debía primar sobre la estadística de asistencias a clase (por más que las faltas juegan en el rendimiento).

De esta forma, queda sin efecto la circular del año 2013 que entiende que un alumno tiene que tener más de 140 días de asistencia para considerarse apto para la promoción. En la práctica esta era una normativa que había quedado en desuso y que en la pandemia, cuando se cortó la presencialidad, fue dada de baja.

Estos cambios normativos hacen que el énfasis esté puesto en los acompañamientos: aquel estudiante que falta a clase o aquel que no llega a las progresiones sugeridas contará con apoyos.

La propuesta acordada el martes genera además un cambio de mentalidad: las reuniones de profesores dejarán de ser aquel encuentro bimestral en que cada docente “canta” la nota y se centrarían en espacios de coordinación y evaluación formativa de los alumnos. También haría que en los fines de tramo que un estudiante podría repetir, los docentes deban justificar bien por qué motivo se retiene al alumno, en vez de que sea un trámite automático.

La iniciativa de Primaria no dice nada sobre el régimen de abanderados, aunque la eliminación de las notas haría que, sí o sí, tenga que establecerse un cambio de normativa (por más que el orden de quienes pueden ser electos luego se fije en base a desempeños y no una calificación per sé). Fuentes de Primaria aclararon que la ausencia de calificaciones no implica una baja del nivel y que, por el contrario, los juicios de los docentes seguirán siendo relevantes para decidir cómo se arman los grupos y para las estadísticas (no así para que los alumnos compitan o los padres se peleen por si su hijo es un sote o un sote-muy-bueno).

La propuesta sale del equipo que viene procesando todos los trabajos de la reforma educativa, encabezado por la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño, y ahora deberá ser ratificado por el Codicen donde el oficialismo tiene mayoría.