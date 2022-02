Reina con genes de Matusalén

¿Qué tienen en común John Lennon, Kurt Cobain, Prince, Jim Morrison y Janis Joplin? Todos murieron antes de cumplir 60 años de edad. Elizabeth, la gran bestia pop de nuestros tiempos, los ha superado a los cinco en cantidad de años, en la vida y en el palacio. La reina de 95 años de edad, que estuvo casada 73 años con el mismo príncipe, acaba de cumplir 70 años en el trono. Una barbaridad. Solo otros tres seres humanos han reinado por más tiempo. La mujer estaba de viaje en alguna parte, haciendo no sé qué, cuando le avisaron que su padre, George VI, había fallecido. Al tiro pegó la vuelta a Londres. Desde entonces ha sido inquilina del Buckingham Palace. Es una de las figuras marca registrada del último tramo de la modernidad. Han sido, pues, días de conmemoración en el país que recomiendo visitar, aunque aclaro: nunca le he encontrado sentido a la monarquía y sus fantochadas. ¡Viva la reina! (pero no tanto). No obstante, como curioso universal que soy, suelo unirme a la legión que se acerca alborotada a vichar los diarios cuando aparece alguna noticia relativa a la realeza. Si es algún escándalo, mejor. De ahí, fábrica de ficciones al por mayor, casi lo único que sale son chismes, buenos y malos, y alguno que otro de antología. Se va a poner lindo cuando Carlitos asuma el trono y la imagen pública del Reino Unido (para que sea reino debe haber alguien que lo una) sufra un viraje con el cambio generacional impuesto por el paso del tiempo. Sangre joven que le llaman, aunque el susodicho príncipe ya tiene un largo prontuario detrás. Tremendo zorrito ha salido. Hay un dato que a la reina debe poner contenta. Con el 76% de aprobación entre los británicos, es el monarca inglés más popular de todos los tiempos. Como si se tratara de la bolsa de valores de Wall Street, el ranking de popularidad entre sus hijos y nietos fluctúa: hoy, Charles tiene 45% (muy bajo), William, 66% y Harry, 39% (se fue al piso).