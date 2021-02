Rematador Gabriel Etcheverry: "No hay que olvidar que en momentos de crisis surgen oportunidades, y el remate siempre es una oportunidad"

Gabriel Etcheverry es rematador desde 2006 y se especializa en las subastas judiciales de bienes inmuebles, especialmente en el departamento de Maldonado, ya que es oriundo de Punta del Este. El rematador ingresó como funcionario judicial a los 18 años, pero renunció en la primera ley de retiro incentivado. Desde ese momento sigue vinculado desde el otro lado del mostrador a la actividad.

El rematador conversó con El Observador sobre la actividad del rubro durante la pandemia y sobre cómo se desarrolla en los primeros meses de 2021.

¿Qué evaluación hace del rubro en 2020?

La evaluación no puede ser buena. Luego de la feria judicial de enero de 2020 tuve actividad hasta marzo. Después, durante seis o siete meses no hubo remates. Pero existen presupuestos familiares y empresariales que se mantienen, como por ejemplo, ya tenía fijado y con toda la publicidad realizada, un remate de cinco hectáreas en la ruta 104, a cuatro kilómetros del mar y de Manantiales y casi frente al Parque de Esculturas de Atchugarry. El remate era el 16 de marzo, un lunes. El coronavirus llegó a Uruguay el 13 de marzo, el viernes anterior. Por la pandemia se suspendió el remate, con los eventuales compradores en la sala esperando la resolución del Juzgado. Tuvimos que hacernos cargo de todos los gastos hasta que finalmente se remató el 13 de octubre siguiente.

¿De qué manera califica la temporada 2020 para su empresa?

Al no haber remates por varios meses, pero habiendo existido actividad judicial de tramitación en los juzgados, aunque muy enlentecida por las dificultados de agenda limitada, el fin del año 2020 y comienzo del 2021 está generando remates, en la medida que los expedientes siguieron su curso, pero los remates no se realizaron durante varios meses.

¿Cómo supieron adaptarse a la nueva normalidad? ¿Utilizaron los remates online o alguna otra alternativa?

En la actividad judicial no están previstos los remates online. Nosotros no tenemos casa de remate. Si bien los remates son presenciales, la mayoría de los juzgados permiten la estipulación para otro, de forma que una persona puede ofertar a nombre de otra, estableciéndolo en el acta del alguacil. Para ello debe estar en situación de señar y justificar el origen de los fondos. Hoy en día es normal comprar y señar mediante transferencia bancaria, lo que nosotros siempre preferimos y desaconsejamos totalmente es el uso de efectivo. La transferencia se puede hacer electrónicamente desde cualquier lugar, habiendo tomado las previsiones necesarias antes del remate. Los colegas que tienen casa de remate, con gran inteligencia han logrado establecer varias formas de subastas online con éxito.

¿Cómo observó el comportamiento de los remates? ¿Considera que hubo cambios en comparación con años anteriores?

Dedicándonos principalmente a remates en Punta del Este y en el departamento de Maldonado en general, en las subastas que hemos realizado después del retorno a la actividad, hemos visto poca presencia de clientes argentinos. Pero no nula. Solo poca, y en los últimos dos remates hemos tenido gran afluencia de público. Nosotros normalmente rematamos en el Centro Español de Maldonado, donde hemos utilizado ambas salas, en forma conjunta, modificando la ubicación del estrado, de forma de permitir la distancia social recomendada. Todos los concurrentes lo han hecho con barbijo, se ha usado alfombra sanitaria, alcohol en gel al ingreso y en sala, toma de temperatura, trazabilidad con registro de asistentes y contactos de los mismos, todas las ventanas y puertas abiertas, y además no se ha encendido el aire acondicionado, de forma de minimizar cualquier riesgo.

En cantidad y nivel de transacciones (remates, compras, ventas), en Montevideo e interior, ¿cómo vio el comportamiento de la plaza local?

Como decíamos, los remates judiciales han resultado luego del regreso a la actividad exitosos. En cuanto a las compra ventas en Punta del Este y su zona de influencia tenemos conocimiento de negocios de propiedades importantes, para vivienda de nuevos residentes extranjeros, argentinos y brasileños. En Montevideo también conocemos algunos casos de nuevos residentes extranjeros que han adquirido propiedades de importancia.

¿Cómo cree que será el comportamiento de los remates este año? ¿Cómo viene hasta ahora?

Hasta ahora los remates en Maldonado han sido interesantes, pero no debe olvidarse que generalmente en este departamento se remata también en febrero, aprovechando la existencia de turistas, lo que no ocurre en Montevideo, donde normalmente los colegas no rematan judicialmente en febrero ante la menor presencia de personas.

¿Observó algún cambio en cuanto a los remates de propiedades en Punta del Este este año que no hubo extranjeros?

Observamos buena presencia de uruguayos. No hay que olvidar que en momentos de crisis surgen oportunidades, y el remate siempre es una oportunidad.

¿Considera que los objetivos planteados en su empresa para 2020 se cumplieron?

No, en el 2020 no se cumplieron las proyecciones que preveíamos antes de la pandemia. Los motivos son obvios.

En comparación con 2019, ¿qué cambios notó en 2020?

Muy poca presencia de ciudadanos argentinos en los remates, salvo los dos últimos apartamentos que rematamos en este mes, en los que hubo alguna presencia de ciudadanos de ese país, pero igual muy poca. Pienso que alguna flexibilidad que hubo en la frontera ha permitido la concurrencia de los mismos. Por supuesto que siempre es bueno cuando un extranjero viene a invertir al país.

¿Qué expectativas tiene con su empresa para este 2021?

La primera y principal expectativa es rematar lo que no hicimos en el año 2020 por los motivos antes señalados. Esperamos se generen buenos negocios para los clientes del estudio.