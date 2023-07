Rendición de Cuentas: Cabildo volverá a pedir incrementos salariales para las Fuerzas Armadas

Cabildo Abierto discutirá en su próxima bancada cómo abordar en la negociación parlamentaria una mejora en las remuneraciones en las Fuerzas Armadas, una "jerarquización" que es de interés del partido para achicar la brecha de los sueldos militares con los de un administrativo en la Administración Central.

El ministro de Defensa, Javier García, contó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que "se otorgaron aumentos en todas las instancias presupuestales" y que la diferencia entre el salario de ingreso de un soldado de primera con un administrativo C1 pasó de 36% al comienzo del período a 23% para este 2023.

"La disminución (de la brecha) fue de un 13%", aseguró el jerarca, alegando que dicha remuneración de un soldado de primera pasó de $ 23.020 al asumir el gobierno a $32.557 para este año.

García enumeró partidas en el Presupuesto Nacional ($224 millones para el personal subalterno, $169 millones de refuerzo para patrulla de fronteras y $130 millones a partir del 2022 para el personal superior y subalterno), en la rendición de cuentas de 2021 para a partir de 2023 continuar el proceso de incremento salarial ($928 millones) más una compensación a partir de $270 millones por nocturnidad para personal militar.

"Estos aumentos, que ya han sido reglamentados, nos han permitido otorgar, a partir de enero de 2023, aumentos especiales desde la jerarquía de soldado de primera a capitán, por importe de $ 2.431 a $ 2.321 respectivamente, es decir, porcentualmente, incrementos reales que van del 3% al 12%. El 12% corresponde a un soldado de primera y así sucesivamente hasta llegar al 3% para la jerarquía de capitán", indicó.

"En el período 2020-2022 hemos destinado $ 1.871.000.000 -a valores de 2022- para otorgar aumentos salariales al personal del Ministerio de Defensa Nacional, enfocando los esfuerzos en las remuneraciones de los escalafones más sumergidos del personal militar", concluyó.

A su turno, la diputada cabildante Nazmi Camargo sostuvo que le "llamó la atención" no ver "nada referente a ese incremento salarial" mediante el que se logra la "jerarquización de las Fuerzas Armadas". "Si bien se mejoró muchísimo el ingreso, cuando asumieron había un 36% de diferencia en relación al funcionario del Estado con menor remuneración, y aún hoy hay un 23% de diferencia. Entonces me llama mucho la atención que en esta última rendición, que casi sería la última oportunidad de un incremento, no venga nada en ese sentido", señaló.

El ministro coincidió: "¿Alcanza, señora diputada? No, no alcanza. Siempre uno aspira a más. También es verdad que integramos un gobierno de cinco partidos y tenemos reclamos muy importantes; nos hemos enfrentado a circunstancias supervenientes inesperadas (...) Obviamente que no podemos negar esta realidad. (...) ¿García está conforme? No, no estoy conforme, pero tengo una responsabilidad y es la de integrar un gobierno –que también integra su partido–, y entre los ministros llegamos a un mensaje acordado y firmado por todos. (...) Ya tendré más oportunidades".

La cabildante Camargo volvió a tomar la palabra y planteó: "Ahora viene la etapa legislativa, por lo que me gustaría saber si estaría el apoyo del Ministerio si acá se logra encontrar algo que pudiera llegar a incrementar ese salario".

El ministro, experiente legislador, se limitó a responder: "Si yo le contestara qué voy a hacer, usted me podría decir: "No se meta porque no es legislador", y haría muy bien. Así que, mono viejo no sube a palo enjabonado".

La diputada Camargo dijo a El Observador que el partido conversará en la próxima reunión de bancada "qué propuesta hacer al respecto", de modo de "ver si logramos ese incremento salarial en Diputados o en el Senado".

Con un tratamiento legislativo que recién arranca en la cámara baja, desde el Partido Nacional vislumbran que el interés de Cabildo en profundizar la jerarquización salarial del personal militar será uno de los temas a articular cuando inicien las conversaciones políticas entre legisladores de la coalición.