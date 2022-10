Revisar los toros, un buen negocio

Por Germán Álvarez (*), especial para El Observador

Es lógico pensar que gran parte de los resultados de un establecimiento criador están determinados por el número de terneros que nacen cada año.

En ese sentido, la aptitud reproductiva de los toros juega un papel bien importante, entre otros factores en el entendido de que el principal objetivo será, en el período de entore, obtener el mayor número posible de preñeces.

Deberíamos tener presente que si es una vaca la que falla, se traducirá en un ternero menos, pero si es el toro el que falla durante el entore, la incidencia será mayor, pudiendo significar a nivel de campo al menos una pérdida 30 o 40 terneros en el año.

Varias son las razones que pueden afectar el desempeño y comportamiento sexual de los machos, por lo que su observación y análisis son relevantes.

Una técnica de bajo costo y alto impacto es la evaluación de la aptitud reproductiva de los toros, buscando determinar la capacidad que tiene el macho de poder preñar vacas, y a su vez poder descartar animales que por presentar algún problema los hagan incompatibles con la reproducción.

Un período de al menos 60 días previos al inicio del entore es una oportunidad recomendable para la evaluación de los reproductores, dado que ante cualquier alteración o lesión de carácter reversible identificada en estos animales, sobre todo a nivel testicular, deberá transcurrir un período prudencial para la recuperación total de la fertilidad de ese animal.

A su vez, el saber tempranamente con cuántos reproductores aptos vamos a contar en la próxima temporada de servicio nos permitirá, ante la necesidad de reposición, salir a identificar con tiempo en una amplia y variada oferta de una zafra de toros –que recién ha comenzado– los animales que mejor se adecuan a nuestros objetivos productivos.

La evaluación de la aptitud reproductiva del toro, que debe ser realizada por el profesional veterinario, consta de varias etapas que van desde recabar la información necesaria del establecimiento y del animal (incluyendo su correcta identificación), examen físico completo general del animal, examen de los órganos reproductivos, análisis del semen y el descarte de enfermedades vinculadas a la reproducción.

A su vez, esta evaluación es complementada con pruebas funcionales de los reproductores, buscando conocer el comportamiento de los mismos a nivel de campo, son las denominadas pruebas de aptitud de monta y de capacidad de servicio.

La primera evalúa la habilidad de este toro de realizar un servicio de manera completa con una vaca, y la segunda, de manera cuantitativa, evalúa el número de servicios que realiza el toro en determinado tiempo.

Otro factor importante que puede interferir en el comportamiento y desempeño reproductivo de los toros, y que puede ser identificado en estas pruebas, es la interacción social que se da entre los reproductores, generándose ordenes de dominancia entre ellos a nivel del rodeo.

Si bien factores como la edad, tamaño corporal y presencia de animales astados intervienen en este orden social, también lo hace el tiempo de permanencia de ese toro en el rodeo.

Esto último es importante tenerlo presente a la hora de la reposición de nuevos reproductores para el entore.

Toros de la raza Aberdeen Angus.

Con toda la información obtenida de las diferentes evaluaciones de los reproductores, los podremos clasificar en tres órdenes: aptos, cuestionables (no aptos al momento de la evaluación, pero recuperables mediante tratamiento) y no aptos (toros que no cumplen con las condiciones mínimas necesarias).

Por todo lo anterior, podemos decir que la herramienta de la revisación y evaluación anual de los toros previas al servicio puede ser de alto impacto en el desempeño productivo de las empresas ganaderas.

Revisar los toros es buen negocio.

(*): médico veterinario, Instituto Plan Agropecuario