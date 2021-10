Ricky Martin desmintió los rumores sobre su aspecto: “No me hice nada en la cara”

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara", afirmó este jueves el cantante puertorriqueño Ricky Martin en una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram.

El martes pasado el boricua de 49 años, que se está presentando en el MGM Gran Garden de Las Vegas junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, apareció en una entrevista con las facciones muy cambiadas y muchos usuarios de las redes sociales especularon con la posibilidad de que se hubiera sometido a algún procedimiento estético. Leé también Ricky Martin se mostró en una entrevista con el rostro cambiado y las redes explotaron "Si me pongo bótox, si me pongo fillers (rellenos), se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder", dijo este viernes el cantante de Livin' La Vida Loca y sostuvo que el día de la entrevista usó un suero de multivitaminas que no acostumbra a usar. "Creo que me vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé", afirmó. Leé también Gloria Estefan revela que un familia abusó sexualmente de ella cuando tenía 9 años y le recomendaron no presentar cargos Explicó que a pesar de la inflamación de su rostro no quiso cancelar la entrevista. "Lo hubiese hecho para no tener que estar haciendo este video", apuntó e insistió en que todo se encuentra igual. "Mi vida está normal, estoy muy saludable". "Mira, no hay nada", dijo al final el cantante mientras se dio golpecitos en la cara y exageró muecas para mostrar la movilidad y expresión de su rostro.