Sancionaron a Barrientos y Rochet por incumplir protocolo de jugador profesional

Los jugadores de Nacional, Sergio Rochet y Pablo “Pitu” Barrientos, recibieron una multa económica por parte del club debido a que no cumplieron con el protocolo interno de futbolistas profesionales que desde este año firman los jugadores del plantel principal tricolor.

Según informaron fuentes del club a Referí, desde antes que circularan en redes sociales videos de ambos en una discoteca, en la madrugada, al día siguiente de la eliminación de la Copa Libertadores, los dirigentes analizaron la posibilidad de sancionarlos porque habían incumplieron los compromisos que asumieron con el club como profesionales.

Ante la consulta de si está estipulado en el protocolo que los jugadores están impedidos de salir a bailar, la respuesta del dirigente consultado fue: "Pueden salir, pero con recato y prudencia".

"Los futbolistas de Nacional saben cuáles son los límites que tienen", agregó.

El tema se trató de forma reservada en la directiva tricolor de este lunes y había orden de que el asunto no se hiciera público, pero en las últimas horas salió a luz.

La primera sanción fue deportiva. Rochet y Barrientos no tuvieron minutos el pasado sábado ante Boston River, en el partido de la cuarta fecha del Torneo Intermedio que se jugó en Florida y en el que los albos igualaron 0-0. El arquero quedó afuera del plantel en detrimento del juvenil Guillermo Centurión, mientras que el volante fue al banco de suplentes y no ingresó.

Tras el 0-0 del partido en Florida, el entrenador Álvaro Gutiérrez fue consultado por ambos futbolistas.

Diego Battiste

Cuando se le preguntó por qué no había ingresado Barrientos, respondió: “¿A vos te parece? Tuve que sacar a (Gustavo) Lorenzetti porque ahí en el medio no la agarraban, porque no podían parar la pelota. Creo que era más un tema de velocidad que de control de pelota porque no se podía parar la pelota".

Además, explicó por qué Centurión fue el arquero suplente y no Rochet. “Simplemente estábamos rotando un poquito. Está trabajando muy bien Centurión. La Tercera, que es donde generalmente Centurión hace fútbol, no empieza hasta terminado este torneo, entonces es un poco para mantenerlo motivado”.

El reglamento que firman los jugadores cuando llegan al club fue una disposición de la nueva gerencia deportiva del club, que establece normas de comportamiento como futbolista profesional.

Esta decisión pretende transmitir un mensaje del club acerca de la importancia de lo que tienen en juego en este semestre, en el que Nacional apuesta a cortar el tercer título consecutivo del Campeonato Uruguayo de Peñarol.