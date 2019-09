Rodrigo Bentancur perdió pie en el arranque del ciclo de Sarri en Juventus

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur comenzó su tercera temporada en Juventus con un cambio significativo con respecto al pasado curso. Con el arribo de Maurizio Sarri a la conducción técnica, el ex Boca Juniors comenzó en el banco de suplentes.

Tanto contra Parma como ante Napoli, el de Nueva Helvecia se quedó en el banco de suplentes y no vio minutos. Ahora se encuentra con la selección uruguaya preparando los amistosos de fecha FIFA contra Costa Rica (viernes, hora 23 en San José) y Estados Unidos (martes, hora 21 en St. Louis).

El año pasado, con Massimiliano Allegri como entrenador, Bentancur fue titular en 28 partidos y jugó otros 11 entrando desde el banco de suplentes. Cumplio un cambio de rol sustancial en el equipo ya que en su primera temporada (2017-2018) había sido titular nueve veces y jugó otros 18 partidos viniendo del banco de relevos.

Este año se duplicó la competencia en el mediocampo con las llegadas del francés Adrien Rabiot desde Paris Saint-Germain y del galés Aaron Ramsey, desde Arsenal, ambos a costo cero.

Sarri, además, llegó con su librito: un 4-3-3 en el que el medio se lo reparten Sami Khedira, Miralem Pjanic y Blaise Matuidi. Allegri solía jugar con tres volantes pero con Paulo Dybala por delante. Por ahora, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo comandan el ataque.

Bentancur, de 22 años, es el conductor de la selección uruguaya desde el Mundial de Rusia 2018. Fue de las mejores figuras del equipo en la Copa América de Brasil 2019 y estuvo en el radar de Barcelona en el último mercado de pases. El entrenador de la celeste, Óscar Tabárez, estará muy atento a su progreso en Juventus esta temporada por si pierde rodaje.

EFE

El que perdió pie en el equipo fue el alemán Emre Can, fichado para la pasada temporada pero que no le pudo ganar el puesto a Bentancur. Sarri, en esta ocasión, lo dejó afuera de la lista de la Liga de Campeones y el volante lo acusó de "deshonestidad".

El volante de 25 años, que esta semana se halla con la selección alemana, no figura en la lista 22 jugadores para la Liga de Campeones publicada este martes por Juventus.

Sarri "no fue honesto", lanzó Can desde Hamburgo antes del entrenamiento de la Mannschaft, que se enfrenta el viernes a Holanda en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

"Estoy rabioso y furioso, no lo entiendo, es muy chocante para mí, porque se me prometieron otras cosas estas últimas semanas", indicó.

El alemán prometió "sacar conclusiones" de esta decisión, aunque Juve aún puede modificar su nómina en invierno e incluirlo en el grupo. "Quiero y voy a jugar la Liga de Campeones", lanzó abriendo la puerta a una posible salida del club piamontés.

Según Can, Sarri le informó de la situación el martes por teléfono: "La llamada duró menos de un minuto. No me dio ninguna razón de mi ausencia" en la lista, afirmó Can.

1- Wojciech Szczesny

2- Mattia De Sciglio

4- Matthijs De Ligt

5- Miralem Pjanic

6- Sami Khedira

7- Cristiano Ronaldo

8- Aaron Ramsey

10- Pauldo Dybala

11- Douglas Costa

12- Alex Sandro

13- Danilo

14- Blaise Matuidi

16- Juan Guillermo Cuadrado

19- Leonardo Bonucci

21- Gonzalo Higuain

24- Daniele Rugani

25- Adrien Rabiot

28- Merih Demiral

30- Rodrigo Bentancur

31- Carlo Pinsoglio

33- Federico Bernardeschi

77- Gianluigi Buffon

El capitán Giorgio Chiellini está afuera de la lista porque se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla el 30 de agosto y será baja por seis meses. El martes fue operado.

Otro de los que quedó afuera, sorpresivamente, fue el centrodelantero croata Mario Mandzukic, una de las figuras con Allegri la pasada temporada por el buen tándem que conformó junto con CR7.