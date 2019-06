Valverde-Bentancur: los amigos que se quedaron con el doble cinco de Uruguay

Enviado a Salvador de Bahía, Brasil

Rodrigo Bentancur y Federico Valverde están viviendo en Brasil su primera Copa América y con el transcurso de los partidos y las distintas circunstancias que ha tenido la selección, se han quedado con el doble cinco, zona en la que por primera vez en el torneo Óscar Tabárez podrá repetir dupla este sábado a partir de la hora 16 en el encuentro ante Perú por los cuartos de final del certamen en el Arena Fonte Nova.

Ambos jugadores son un claro ejemplo del proceso que lleva adelante el entrenador. Tras jugar en las juveniles de Uruguay, llegaron a la selección mayor y hoy son titulares.

Los dos coincidieron en el Mundial sub 20 de Corea del Sur 2017 en el que la celeste alcanzó las semifinales, y culminó cuarta. En el Sudamericano de ese año, en el que Uruguay fue campeón en Ecuador, Valverde no estuvo porque no fue cedido por Real Madrid. Bentancur, que jugaba en Boca Juniors, sí.

El volante formado en Peñarol ha estado en todas las juveniles de la selección, mientras que el coloniense, que se a los 13 a Boca Juniors, solo jugó en la sub 20, cuando su nombre se hizo conocido ya en la Primera división de los xeneizes.

En la actualidad, Valverde, de 20 años, es tenido en cuenta por Zinedine Zidane en Real Madrid luego de que el DT francés decidiera cederlo a Deportivo La Coruña, club del que regresó para el inicio de la pasada temporada.

Por su parte, Bentancur, con 22 cumplidos el martes, se consolidó en el mediocampo de Juventus en el último año.

Ambos saben lo que es estar en clubes llenos de estrellas de primer nivel mundial y jugar encuentros de la Liga de Campeones. Y desde hace un tiempo comparten vestuario con las figuras de la selección.

Con la celeste mayor, Valverde tuvo su debut el 5 de setiembre de 2017 en el recordado partido ante Paraguay en el Defensores del Chaco. Recordado porque ese día marcó su primer gol ante los guaraníes y Uruguay ganó por 2-1.

Hoy suma 13 partidos bajo las órdenes de Tabárez y tuvo la decepción de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, Bentancur debutó un mes después, el 5 de octubre, y ya suma 22 partidos, incluidos los de la celeste en Rusia, donde participó de los cinco encuentros de la celeste.

De la habitación a la cancha

En esta Copa América de Brasil, Bentancur y Valverde comparten habitación. Ambos se consideran amigos y llevan a la cancha ese lazo de confianza que mantienen desde la sub 20.

“Antes del partido hablábamos con Fede de que éramos los dos más chicos del grupo y la verdad que había un poco de nervios, porque era la primera vez que nos tocaba jugar juntos en la mayor. Y la verdad que creo que lo encaramos de la mejor manera y lo hicimos lo mejor posible”, contó el de la Juve a Referí tras el encuentro ante Chile, en el que jugaron un gran partido para el triunfo 1-0 de Uruguay.

En el juego, ambos tuvieron varias charlas y Bentancur señaló que uno de los aspectos del que hablaron fue el de los laterales. “El Pelado (Cáceres) se estaba yendo mucho y cuando se iba Giovanni (González), que él lo reemplace un poco para no quedar mal parados, nada más”, dijo, sobre el diálogo que tuvieron al salir para el segundo tiempo.

Antes del partido frente a Chile, hubo cuestionamientos porque con ellos, más Nicolás Lodeiro y Giorgian De Arrascaeta el medio iba a tener poca marca. Pero los volantes cumplieron en la labor defensiva.

“Tengo redes y miro, se corrían muchas comentarios y rumores de que no iba a haber marca (antes del partido contra Chile), pero trabajamos los días anteriores y nos mentalizamos que había que marcar más de lo habitual”, comentó Valverde en la conferencia de prensa de este jueves en el hotel de Uruguay.

El volante que se destaca por su buen juego con la pelota tuvo que ponerse en modo defensa y redondeó una buena actuación. Según la cuenta de Twitter de Opta, en las siete pelotas aéreas que disputó ante rivales chilenos, ganó todas, siendo el jugador uruguayo que más duelos ganó en un partido de la Copa América.

Además, Pajarito habló de cómo son los roles con Bentancur en el medio, en sus equipos y en la selección, y cómo fue encarar el partido ante Chile.

“Rodri en la Juve y a mí en Madrid nos pasa que hay compañeros que hacen mejor esa tarea, fue un desafío, nos hablamos en la cancha, nos apoyamos, compartimos habitación y tenemos una confianza que podemos decirnos cualquier cosa que lo vamos a tomar bien”, señaló.

Bentancur ha jugado todos los minutos en esta Copa América, mientras que Valverde fue de menos a más, ingresando en los segundos tiempos ante Ecuador y Japón, y desde el vamos frente a Chile.

En esta Copa América, cuando se lesionó Matías Vecino, Tabárez probó a Lucas Torreira y Valverde para jugar junto a Bentancur . En el caso del volante fraybentino en los amistosos de 2018 y en el del exaurinegro en los entrenamientos que realizó en Montevideo, previo a la partida a la Copa América, y finalmente el DT optó por el de Arsenal, quien a nivel de clubes consolida su carrera en Europa, mientras que Valverde, aún en etapa de consolidación, parece haber convencido a Zidane para seguir en el club merengue.

Luego, cuando Torreira terminó en cama y perdió tres kilos por un virus, el entrenador se decidió por Pajarito para integrarse al doble cinco y con el de la Juve lograron un buen rendimiento, que le permite a Tabárez reiterar por primera vez el doble cinco en esta Copa América en el partido frente a Perú, en el que la celeste se juega todo e irá por el pase a semifinales.