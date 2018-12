Rodrigo Bentancur, el niño mimado de Juventus

Mundial de Rusia 2018. Jornada de retorno. Escala Roma-Buenos Aires. Al lado del periodista de Referí un padre e hijo argentinos y de Boca Juniors instalan una conversación futbolera y el nombre de Uruguay dispara el tema hacia Rodrigo Bentancur. “¡Qué jugador frío, a mí dame a Nández que los muerde a todos!”. Una opinión coincidente entre los hinchas xeneizes que el cronista se cruzó en calles o aviones en Rusia.

Bentancur no tiene el ADN del volante de Boca como sí lo tiene Nández. Pero por algo lo compró Juventus donde una temporada después de su desembarco se transformó en titular para Massimiliano Allegri.

La llegada a Juventus, que lo pagó en € 10,4 millones, fue complicada para el nacido en Nueva Helvecia. Ritmo europeo, 20 años y un equipo armado y multicampeón.

Bentancur jugó 27 partidos: 20 por la Serie A, cinco por la Liga de Campeones y dos por Coppa Italia. Parece una buena suma, pero arrancó como suplente en 18 de esos 27 juegos.

Sumó 1.017 minutos en su primera temporada en un equipo que fue campeón de la Serie por séptima temporada consecutiva y que también levantó la Coppa Italia perdiendo en cuartos de final de la Champions ante Real Madrid a causa de un penal muy polémico.

En el curso actual, suma 13 presencias en Serie A de los 15 partidos que jugó su equipo y fue titular en 10. En la Champions jugó cuatro de los seis encuentros siempre desde el arranque. Y ya suma 1.278 minutos en cancha superando, antes de llegar a la mitad de la temporada, sus prestaciones de 2017-2018.

“Miro mucho a Miralem Pjanic para intentar aprender todos los días”, dijo Bentancur en una zona mixta del Mundial.

En una de sus conferencias de prensa, el entrenador de Uruguay Óscar Tabárez, dijo que Bentancur había incorporado en su primera temporada en Juventus otras valencias, sobre todo en materia defensiva.

“Recuerdo que en la primera semana fui mano a mano con (Kwadwo) Asamoah, me chocó y volé tres metros. Ahí dije ‘no, no puede ser, tengo que trabajar mucho’”, le dijo a Túnel el volante el año pasado.

Con un mediocampo reforzado aún más con respecto a la temporada pasada por el fichaje del alemán de origen turco, Emre Can, quien llegó procedente de Liverpool, todo pintaba para que Bentancur siguiera sumando minutos pero desde el banco.

Es más, Bentancur no jugó la final de la Supercopa ante Lazio (estuvo en el banco), no entró en el debut ante Chievo, jugó solo 5’ en la segunda fecha con Lazio, quedó otra vez en el banco contra Parma y estuvo 19’ en cancha ante Sassuolo. No fue convocado al primer partido de Champions ante Valencia –el de la insólita expulsión a Cristiano Ronaldo– y se quedó otra vez en el banco de local ante Young Boys.

Pero cuando Emre Can quedó afuera del plantel en octubre por un nódulo tiroideo, Bentancur agarró la titularidad para no soltar la más.

A su cuota de fútbol –jugando como volante por derecha en un habitual 4-3-1-2– le aportó gol: de cabeza ante Udinese y en gran jugada colectiva ante Fiorentina jugando de número 5 por ausencia de Pjanic. Antes le había hecho un gol a Newell’s con Boca y otro a River, en un 5-0 por un clásico de verano, en enero de 2015.

Como si fuera poco es el jugador con más minutos con la selección uruguaya en 2018 (1.002, 12 más que Fernando Muslera). Fue un año de despegue para Lolo. Y en Juve tiene mucho para dar.

A la altura de las exigencias de Cristiano*

En estos cuatro meses Bentancur ha dado el paso adelante definitivo para convertirse en el gran centrocampista de máxima élite que apuntaba a ser tras salir de Boca. Ha mejorado muchísimo posicionalmente, en la toma de decisiones y en el conocimiento de todo lo que ocurre a su alrededor. Precisamente esos aspectos son los que le han permitido saber cómo ayudar más y mejor a Juventus a través de la técnica individual, la capacidad asociativa y las conducciones que ya conocíamos.

Bentancur es el escudero de Pjanic que mejor entiende el fútbol en corto del bosnio y el que más continuidad le da unos metros por delante, lo que está llevando a Allegri a darse cuenta de que no necesita ese perfil más físico y de doble recorrido que tanto utilizaba por duplicado y que representan Khedira y Emre Can, sino que para ser más dominante y asentarse mejor como bloque en la mitad rival en cualquier contexto, el uruguayo le hace ese mismo trabajo sin balón y, además, le otorga al sistema un punto más de visión de juego y de creatividad que los alemanes no pueden darle.

Tener a Cristiano Ronaldo en tus filas te exige ser más propositivo, tener posesiones de mayor calidad, elevar el baricentro del equipo, surtir más balones al tercio final y con mayor fluidez y aumentar el volumen de ataques posicionales. Así se explica también la importancia capital que ha adquirido Pjanic, la llegada de João Cancelo y el regreso de Bonucci. Bentancur es, por tanto, la cuarta pata de esa mesa, la pieza que Allegri ya tenía en la recámara y que fue puliendo durante la pasada campaña de cara al momento exacto en que necesitase utilizarla como habitual en sus alineaciones. Ese momento es justo ahora, en el punto más álgido de ambición competitiva, al menos a nivel continental, del club bianconero en los últimos 15 años. Y ahí está y estará Rodrigo Bentancur como principal protagonista. De ahí el mérito de su sobresaliente rendimiento y de ahí también la explicación de su redimensionada importancia en esta Juve.

* Por Joel Sierra, de Sphera Sports, @_JoelSierra_