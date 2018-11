El 2018 de Uruguay: un año de subidas y bajadas

Para la selección el año comenzó en China, allá por marzo disputó la China Cup, un torneo internacional amistoso que otorga la posibilidad de estar en un mismo lugar durante una semana con los futbolistas, algo que el cuerpo técnico de Tabárez se encargó de destacar. En ese entonces, la selección jugaba los últimos partidos previos al Mundial, porque junio estaba reservado únicamente para encuentro de despedida.

El 2018 comenzó a andar con una lesión de Cáceres que terminaría redefiniendo el puesto de lateral izquierdo para el futuro. En vez de optar por Gastón Silva, como en ocasiones anteriores, el elegido fue Diego Laxalt, carrilero en Bologna que jugaba con línea de cinco. Era una prueba ver cómo se iba a desempeñar. La copa dejó otro hecho significativo, el debut de Lucas Torreira, algo que el jugador reconoció esperaba desde hacía tiempo. Apadrinado por Gastón Ramírez, también fraybentino, reconoció haberse puesto más nervioso a la hora de hablar y presentarse frente al grupo que a la hora de entrar a la cancha. Ingresó contra República Checa por Matías Vecino y contra Gales por el Cebolla Rodríguez. La efectividad en los pases, la opción de salida constante, y la cantidad de recuperaciones fueron el diferencial del por aquel entonces volante central de la Sampdoria.

“No es momento de sacar ningún tipo de conclusión porque estamos en pleno camino”, avisaba Tabárez a la vuelta de China, y además explicaba: “Estamos tratando de incorporar futbolistas, el esquema posicional no me preocupa. Lo importante es cómo se defiende y se ataca colectivamente”. Fiel a su estilo, Tabárez armó una preselección mundialista de 26 jugadores, seis días antes del partido de despedida frente a Uzbekistán, fueron desafectados Lodeiro, Ramírez y Valverde. Frente a los exsoviéticos se esbozaba el plan mundialista, De Arrascaeta de enganche, Nandez, Bentancur y Vecino repartiéndose la mitad de la cancha y ante la ausencia de Varela, el Mono Pereira al lateral. Fueron los últimos minutos de quién sigue siendo hasta ahora, el jugador con más partidos jugados en la selección.

La despedida fue una fiesta, 50 mil personas en las tribunas, y un optimismo que no se disimulaba. Nuevamente Tabárez fue cauto al respecto: “No creo que esta sea la mejor selección de Uruguay comparativamente con otras que ha habido. Quizá sea la mejor expresión de este proceso de trabajo por su evolución”.

El Mundial

Rusia 2018 comenzó con aquel doble ritmo de Josema que sirvió para desatascar un partido con Egipto que parecía condenado al 0-0. El 11 titular fue casi el mismo que contra Uzbekistán, con Varela en el lateral. Pero algo no funcionaba del todo y para el segundo partido ingresaron el Cebolla y el Pato Sánchez por De Arrascaeta y Nández. Fue otro 1-0 con gusto a poco. Tábarez siguió buscando alternativas, frente a Rusia decidió volver a lo probado en China con Laxalt al lateral, Torreira de volante central y Bentancur haciendo las veces de enganche. Fue 3-0 y formación titular encontrada.

En el camino se cruzaba Portugal, el campeón europeo había pasado el grupo sin convencer demasiado, pero era por lejos un rival más importante que los enfrentados por Uruguay hasta el momento. En la previa arenga de Godín sobre jugar por la familia, el vecino y que ningún esfuerzo es chico. Doblete de Cavani, primer gol recibido en la Copa del Mundo y clasificación a cuartos. “Estamos en el lugar que queríamos, pero no del que pensaba la mayoría”, decía Tabárez luego del partido, y además analizaba: “Últimamente se hace una relación entre la posesión y las chances de gol. Nosotros hemos tratado de mejorar en ese aspecto, pero hoy no pudimos. Mientras no se pueda hacer, hay que ser firmes en defensa. Aunque se tenga menos la pelota se le puede hacer daño al rival”.

Pero el partido con Portugal dejó una consecuencia que terminaría siendo determinante: la lesión de Cavani. Días especulando, decenas de especialistas consultados por parte de la prensa, para ver si el delantero podía recuperarse en cinco días. No pudo, y el equipo notó la baja de su delantero más en forma. Stuani entró para suplantarlo, pero Francia fue demasiado rival para Uruguay. Una solitaria pelota quieta cabeceada por Cáceres, atajada fenomenal de Lloris y vuelta a rematar de Godín afuera, fue la única ocasión de gol. Uruguay quedaría en cuartos de final, lágrimas de Josema incluidas.

El Mundial fue el punto final de la carrera de Maxi Pereira con la selección, 125 partidos después de aquel 26 de octubre del 2005. Fue algo más bien tácito, unos días antes del partido con Rusia el Mono declaraba: “No es algo que uno piense ahora en el Mundial porque no esté jugando. Lo vengo pensando hace algún tiempo y siento que vienen jugadores jóvenes, otra camada. Uno tiene que entender esas cosas. Lo estoy pensando, todavía no he tomado una decisión, pero puede que sí”. Luego de Rusia 2018 no volvería a ser citado.

Después de Rusia

Luego de cada Mundial el primer tema a encarar es la renovación o no del cuerpo técnico. En este caso, la renovación se inició ante de Rusia y además, este año la situación quedó atravesada por lo que acontecía en la AUF, y sería en setiembre cuando la Comisión Regularizadora encabezada por Bordaberry, Scotti y Castaingdebat le ofrecieran un contrato de 4 años a Tabárez y que éste aceptara. En medio hubo una doble fecha FIFA en la que Uruguay decidió jugar un solo partido contra México. Fabián Coito se encargó de la convocatoria y lo más novedoso pasó por la inclusión en el 11 titular de Gastón Pereiro.

Nuevamente con el Maestro en su cargo, la selección encararía una gira asiática que resultó muy incómoda. Contra Corea paró casi el mismo 11 que contra Portugal, con Stuani por el lesionado Suárez. Bentancur nuevamente al enganche. Contra Japón y lesión de Vecino de por medio debuta Saracchi y juegan de titular De Arrascaeta y Pereiro.

La doble fecha final sería una prueba de obstáculos, lesionado el triángulo final, y varias de las primeras opciones, terminarían debutando Campaña, Bruno Méndez y el Zorrito Suárez. Pero estos últimos cuatro partidos abrieron el debate sobre el estilo de juego de la selección y el cuerpo técnico lo sabe. Tabárez fue claro al retorno de París: “Después de estos partidos los caminos son dos, insistir con esto mismo, donde hubo cosas buenas y algunos problemas, o seguir buscando, intentar con gente más rápida por los costados”.

Los minutos jugados por los futbolistas dan una pista, Bentancur y sus 1.000 minutos es quién más acumula en este año, Vecino está cerca y Torreira desde que se ganó la titularidad no ha vuelta a salir. El cuarto volante ha ido cambiando: Nandez, Pereiro, De Arrascaeta, Valverde y hasta Saracchi. El 2019 comenzará nuevamente en China, en vez de Mundial habrá Copa América y el segundo semestre comienzo de Eliminatorias. En el fútbol siempre se está comenzando de nuevo.

Todos los partidos de Uruguay

República Checa 2-0.

Goles: Suárez, Cavani

Gales 1-0.

Goles: Cavani

Uzbekistán 3-0.

Goles: De Arrascaeta, Suárez, Giménez

Egipto 1-0.

Gol: Giménez

Arabia Saudita 1-0

. Gol: Suárez

Rusia 3-0.

Goles: Suárez, Cheryshev en contra, Cavani

Portugal 2-1.

Goles: Cavani (2)

Francia 0-2

México 4-1.

Goles: Giménez, Suárez (2), Pereiro

Corea del Sur 1-2.

Gol: Vecino

Japón 3-4.

Goles: Pereiro, Cavani, Jonathan Rodríguez

Brasil 0-1

Francia 0-1

Jugadores con más minutos en el año

Rodrigo Bentancur 1.002



Fernando Muslera 990

Diego Godín 990

Matías Vecino 971

Martín Cáceres 964

Diego Laxalt 956

Luis Suárez 950

Edinson Cavani 949