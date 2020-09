Romina Gaetani reveló qué le dijo a Darthés cuando Fardin lo denunció por violación

La actriz argentina Romina Gaetani reveló cómo fue su conversación con el actor Juan Darthés, luego de que la también actriz Thelma Fardín lo denunciara por violación.

Gaetani y Darthés fueron compañeros en la telenovela Simona en el momento en el que se hizo pública la denuncia por parte de Fardín.

"Me sostuvieron dos compañeras que agradezco muchísimo: Mey Scapola y Ana María Orozco fueron dos compañeras que me apuntalaron mucho. Me sirvió muchísimo entrar en ese momento a Actrices Argentinas", dijo la actriz en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en un vivo de Instagram, según informó La Nación.

En la charla recordó cómo fue la conversación con Darthés, pocos días después de que se diera a conocer la denuncia: "Era una situación muy difícil, porque era un compañero de elenco, y estábamos en el mismo proyecto, así que eso en sí ya era un conflicto", dijo, pero de todas formas decidió que tenía que hablarle y advertirle cuál iba a ser su postura.

"Necesitaba tener una charla con él. Yo lo único que quería era dejarle en claro que iba a salir a apoyar a las mujeres que estaban saliendo a contar su verdad, sobre todo de la que más conocimiento tenía que era Calu Rivero", contó.

Instagram @juandarthesok

Sobre la reacción de Darthés en la conversación, Gaetani dijo: "Hubo una respuesta sí, pero voy a hablar en general. La contestación que tienen esas personas con un perfil psicópata, manipulador, es (siempre) el mismo speech". Allí detalló, entre otras cosas, frases como "no me di cuenta", o "no fue para tanto, no fue mi intención", y dijo que en general estas personas "saben lo que hicieron" y "piden un perdón que te das cuenta de que no hay nada genuino en ese pedido de disculpas".

"Cuando tenés una mala experiencia y llega el momento que tomaste fuerzas y lo hablaste con tu terapeuta, con tu madre, con tu hermano, con quién sea, recién ahí podés asumir que te hizo daño lo que te hicieron", reflexionó la actriz.

No es la primera vez que Gaetani se refiere al tema. Según recuerda La Nación, el año pasado había contado que sus experiencias de trabajo junto a Darthés siempre fueron "incómodas". "Yo había sufrido un hecho similar en su momento en Soy Gitano. No al mismo nivel que las chicas, pero también se pasó conmigo, no salté porque esas cosas a mí me dejan paralizada", contó en diciembre del año pasado.