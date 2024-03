Rosina Beltrán se fue de Gran Hermano y habló de su pasaje por la casa, el abandono de su padre y sus sueños de actriz

Desde el comienzo de la nueva edición de Gran Hermano Argentina, la uruguaya Rosina Beltrán fue una de las jugadoras de peso dentro de la casa. Sin embargo, para sorpresa de muchos (y alivio de algunos), una de las dos representaciones orientales en el programa (el otro es Bautista Mascia) fue eliminada en la última gala, y dejó en ascuas su posibilidad de seguir avanzando de cara al final del reality.

Ya fuera de la casa, Beltrán, que para formar parte de Gran Hermano dejó su vida de profesora de inglés en un jardín de infantes y de personal trainer, aseguró que el pasaje por el programa le dejó un balance positivo.

"Estoy muy feliz, cumplí un gran sueño y disfruté cada día en la casa. Siempre fui yo, me mostré auténtica y disfruté mucho la experiencia. Mi juego siempre fue ser yo misma, sin confrontar y viviendo en mi mundo", le dijo a La Nación.

La uruguaya contó que nunca se "acercó a nadie" por conveniencia, ya que no va con su "forma de ser", pero que respeta a quienes prefieren esa estrategia para avanzar casilleros dentro de la casa.

"Entiendo que hay muchos jugadores que lo pueden hacer y me parece bárbaro. Es algo válido, pero yo soy fiel a mí misma, a mis valores y a lo que sentía en ese momento. Las personas con las que construí un vínculo muy cercano fueron con Nico (Grosman) y Zoe (Bogach), que fueron mis grandes contenciones adentro de la casa. Y antes también Luchi (Maidana)."

"Adentro de la casa se me juzgó mucho por mi forma de ser, y como me vieron es como soy", agregó.

"Desde el día uno y hasta que me fui, siempre fui igual. Soy alegre, divertida, auténtica y me muestro como soy. Se me juzgó un montón, pero siempre fui fiel a mí misma; ya me van a conocer y podrán ver que soy así. La gente que me conoce, mis amigas, saben que Rosi es así, ojalá siempre pueda conservar mi niña interior. Reconozco que soy un poco inocente, pero también soy una mujer madura en otros aspectos. En la casa estaba cumpliendo mi gran sueño de que me conozcan y poder explotar mi lado artístico porque me encanta el baile y la actuación. Yo empezaba todos los días con una sonrisa porque el reality es una experiencia única. Entonces, ¿cómo no iba a estar feliz?".

Beltrán también se refirió a sus vínculos familiares fuera de la casa, especialmente con su padre, quien según ella la "abandonó" a los dos años para irse a vivir a Estados Unidos.

"Cuando yo tenía dos años, él se fue a vivir a los Estados Unidos y perdí vínculo. Me abandonó, esa es la realidad; me cuesta decirlo, pero es así. Siendo más grande, nos volvimos a reencontrar, pero siempre fue una persona muy ausente en mi vida. Realmente ahora no tengo vínculo con mi padre ni con la familia de su parte. Obviamente que fue muy duro para mí atravesar mi infancia sin una figura masculina. Pero gracias a Dios tengo una madre de oro, que hizo de madre y padre a la vez, alguien que me dio todo. Estoy muy orgullosa de ella."

Además, la ahora exparticipante del reality aseguró que en un futuro planea seguir desarrollando su veta artística, especialmente la vinculada a la actuación: "Siempre me apasionó la actuación, que fue lo que estudié y también el baile. La conducción también me gusta, pero no me quiero encasillar. Me gusta la parte artística, me veo en ese camino".