Salones de fiestas proponen volver sin bailes y con niños sentados

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, recibió este martes en la Torre Ejecutiva a representantes de la Cámara de Empresas de Servicios para Fiestas, Eventos y Afines (Cesefa). Los integrantes de esta organización expresaron su intención de retomar el ritmo de trabajo habitual conforme se termine de controlar la emergencia sanitaria en curso.

"No tenemos fecha, pero somos muy optimistas en que las cosas van muy bien manejadas, se están manejando muy bien los tiempos y tenemos esperanza de que podemos llegar a la normalidad este año", dijo a la salida del encuentro Roberto Barcos, el presidente de la cámara.

Las actividades siguen suspendidas, porque sigue vigente el decreto presidencial que prohíbe los espectáculos público, pero este martes se presentó un protocolo –que está pendiente de aprobación– para poder retomar gradualmente las actividades en los salones de fiestas.

Fuentes del gobierno indicaron que hasta que ese protocolo no sea validado por las autoridades competentes, no se podrá volver a hacer festejos en los locales. Sin embargo, remarcaron que la voluntad del Poder Ejecutivo es velar por este sector que según Barcos emplea de forma directa a entre 11.000 y 12.000 personas.

Según un comunicado emitido por la cámara, el protocolo que está a estudio del gobierno propone que en las fiestas infantiles los niños permanezcan sentados, haya distanciamiento, no se haga "animación física" y los juegos no estén habilitados. Y para las fiestas de 15 y casamientos, entre otras prohibiciones, plantea que no haya baile.

Barcos explicó que el protocolo que presentaron se asemeja al de los bares y restaurantes, dos tipos de comercios que retomaron su ritmo habitual de trabajo de forma prematura, pero con estrictas medidas sanitarias.